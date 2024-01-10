高雄必比登推介肉燥飯公告搬家　老店柏弘肉燥親回：高房價買不起

屋內牆壁冒出6根鋼筋！讓人滿頭問頭　達人曝真實用途：可保命

▲屋內兩面牆壁上冒出6根鋼筋條，讓人滿頭問號。達人曝其實際作用，在地震發生時可保命。（圖／翻攝買房知識家 A你的Q臉書）
▲屋內兩面牆壁上冒出6根鋼筋條，讓人滿頭問號。達人曝其實際作用，在地震發生時可保命。（圖／翻攝買房知識家 A你的Q臉書）

記者徐銘穗/綜合報導

家中兩正對面的房門，其上方平行的牆面突兀地冒出6根長約10多公分的鋼筋條，突破口水泥還出現恐怖裂痕。目擊者拍照PO網問：「這鋼條有什麼作用？」一堆人滿頭問號，瞎猜「埋了金鋼狼」、「雨天室內曬衣用」。不過，達人公開其實際用途，在地震發生時可保命。

我是廣告 請繼續往下閱讀
原PO在臉書「買房知識家 A你的Q」公開社團，分享屋內左右牆壁各冒出3根鋼筋照片伸出來，高度比門還要高，讓人有房子只是半成品的錯覺。貼文曝光後引發討論，不少人瞎猜「埋了金鋼狼」、「可以吊繩子做空中瑜珈」，也有人認為是預留施作樓中樓夾層時加強支撐。

▲網友瞎猜裡面埋了金鋼狼。（圖／翻攝買房知識家 A你的Q臉書）
▲網友瞎猜裡面埋了金鋼狼。（圖／翻攝買房知識家 A你的Q臉書）
不過，也有達人曝鋼筋應是房門上的「楣樑」。而原PO也回覆留言說明，屋內高度約3米3至3米5，不是做夾層的樓中樓房型。有從事水電工的網友推測，「沒買到水泥做的眉樑，用鋼筋代替的… 結果現成鋼筋太長不切，後續也因為不同工種、沒人願意幫忙收尾就一直在那邊好好的」。

「楣樑」是什麼？承志營造曾在臉書粉專分享，台灣位處地震帶上，以居家而言，門框上的楣樑扮演安全的關鍵角色，如果門框上沒有楣樑， 建築物在搖晃中受壓會造成門框變形， 一旦門框變形房門就無法開啟， 易成為阻礙逃生的盲點。

據悉，楣樑的尺寸長度要比門框多20公分，寬度大約是9.5公分，高度要5公分的長型鋼筋混凝土。現在大都為長條型鋼筋混泥土（RC楣梁）和鋼質楣樑。

▲門框上如果沒有楣樑， 建築物在搖晃中受壓會造成門框變形，影響逃生。（圖／翻攝承志營造臉書）
▲門框上如果沒有楣樑， 建築物在搖晃中受壓會造成門框變形，影響逃生。（圖／翻攝承志營造臉書）
▲現在大都為長條型鋼筋混泥土（RC楣梁）和鋼質楣樑。（圖／翻攝承志營造臉書）
▲現在大都為長條型鋼筋混泥土（RC楣梁）和鋼質楣樑。（圖／翻攝承志營造臉書）

 

惡鄰「暴插鋼筋」起厝害漏水淪噁爛房　求償百萬只獲賠16萬原因曝

居家10大危險裝潢！恐害家破人亡　一堆人中第8項：沒辦法改不了

兄弟砸千萬裝修老宅！施工8個月「仍像毛胚屋」　1招狠虐裝潢蟑螂

省預算也別碰「2大NG裝潢」！塑膠地板超母湯　懶人少做開放層架

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
2024總統大選