屋內牆壁冒出6根鋼筋！讓人滿頭問頭 達人曝真實用途：可保命
家中兩正對面的房門，其上方平行的牆面突兀地冒出6根長約10多公分的鋼筋條，突破口水泥還出現恐怖裂痕。目擊者拍照PO網問：「這鋼條有什麼作用？」一堆人滿頭問號，瞎猜「埋了金鋼狼」、「雨天室內曬衣用」。不過，達人公開其實際用途，在地震發生時可保命。
記者徐銘穗/綜合報導
原PO在臉書「買房知識家 A你的Q」公開社團，分享屋內左右牆壁各冒出3根鋼筋照片伸出來，高度比門還要高，讓人有房子只是半成品的錯覺。貼文曝光後引發討論，不少人瞎猜「埋了金鋼狼」、「可以吊繩子做空中瑜珈」，也有人認為是預留施作樓中樓夾層時加強支撐。
不過，也有達人曝鋼筋應是房門上的「楣樑」。而原PO也回覆留言說明，屋內高度約3米3至3米5，不是做夾層的樓中樓房型。有從事水電工的網友推測，「沒買到水泥做的眉樑，用鋼筋代替的… 結果現成鋼筋太長不切，後續也因為不同工種、沒人願意幫忙收尾就一直在那邊好好的」。
「楣樑」是什麼？承志營造曾在臉書粉專分享，台灣位處地震帶上，以居家而言，門框上的楣樑扮演安全的關鍵角色，如果門框上沒有楣樑， 建築物在搖晃中受壓會造成門框變形， 一旦門框變形房門就無法開啟， 易成為阻礙逃生的盲點。
據悉，楣樑的尺寸長度要比門框多20公分，寬度大約是9.5公分，高度要5公分的長型鋼筋混凝土。現在大都為長條型鋼筋混泥土（RC楣梁）和鋼質楣樑。