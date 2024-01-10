房市／淡水八里「9大生活圈」PK！新市鎮交易量高4倍　專家曝優勢

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信義房屋淡水重劃店專員鄭哲安表示， 新市鎮生活圈的交易動能來自於雙北地區房價已高，淡水的房價相較親民，也讓一群年輕首購族選擇到房價基期較低的區域買房；若以年輕族群可負擔的購屋總價1200萬來看淡水可以買到2-3房，同樣總價新成屋在新北五股區僅能買到套房加車位產品，其他新北區域更是只能買到更小或是屋齡較高的產品。
再來，則是淡水的交通有改善的空間，鄭哲安表示，過去尖峰時刻淡水的交通常為人詬病，但淡江大橋興建中，2026年通車後，淡水新市鎮的居民可行經淡江大橋再接台64快速道路到中和、板橋等新北市各區，車程約可縮短15-30分鐘，也因為交通建設興建中，看得到未來交通可望改善，購屋族群願意在淡水購屋。
至於購屋族為何青睞新市鎮生活圈？鄭哲安表示，新市鎮生活圈產品選擇眾多，有預售屋、新成屋、中古屋等產品，淡水的主要購屋族群為年輕族群與退休族群，共通點是注重生活品質，也希望居住空間寬敞、舒適，新市鎮生活圈的物件屋齡約5~15年內，入住稍微整理屋況，就能有不錯的生活品質。
鄭哲安表示，淡水的生活機能充足，有傳統市場與量販賣場，並有2間地區型商場，基本的購物需求都能滿足，不過若是要國際專櫃品牌，則是仍需進台北市購買。
鄭哲安觀察，許多月薪10萬元的雙薪家庭會選擇在淡水新市鎮購屋，看重整體環境佳，有人文素養及在地文化，目前新市鎮生活圈預售屋單價約31-33萬，高品質建案來到36-38萬，新古屋部份社區因為地段佳、社區管理品質好，市場上很少物件出售，因為稀少，因此只要一有物件釋出，即使單價高於行情些，部分買方仍可接受。
除了年輕族群外，也不乏從國外回來的退休族群，鄭哲安表示，去年下半年大坪數物件銷量變好，例如區域內有一指標社區，總坪數77坪的物件，近期也有銷售，購買族群為退休族，通常也是高資產族群，最先注重生活空間與居住環境品質，因此只要總價可以接受，可以享受良好環境就會購買。