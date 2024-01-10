房市／新竹縣「房貸餘額翻倍」！雙薪夫妻年收數百萬　置產衝買氣

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信義房屋竹二區協理陳世光觀察，新竹的購屋族群多為在科技園區上班的園區客群，收入所得相對穩定，若是夫妻又以雙薪居多，兩人的年薪約可至500-800萬，因此將所得投入房地產置產的狀況十分普遍，這是挹注房市買氣的重要因素，也讓新竹的房價十年來穩定增長。
陳世光觀察，再加上三年前因為疫情緣故，消費轉為內需，電動車、電子產品需求增加，因此晶片需求被快速拉升，也讓電子代工產業鏈提升產能，產業大幅成長，也增加了園區客的獎金與分紅，刺激了收入之外的資產配置投入房市。
以竹北房價為例，陳世光觀察，從三年前的單價28萬上下，至今已有7字頭房價，而房價與房貸餘額呈現正關聯，再加上竹北的社區大樓多可向銀行貸款至8成，種種因素皆是影響房貸餘額的關鍵。
陳世光表示，新竹的消費者普遍對房地產信心強，也經過近幾年的房市成長，買賣雙方發現新竹無論是交通建設、生活環境、產業發展皆對房價所支撐，信心面，而新竹的區域也不大，市區素地越來越少，都推升新竹的房地產價值，也與房貸餘額相關。
分析2024年新竹房市展望，陳世光觀察，明年第一季後，房市干擾性因素如總統大選、國際戰爭等因素可望明確，會更增強消費者購售屋信心面，讓買方願意勇敢入場，明年新竹房市預計走向量增價穩。