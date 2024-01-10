7-11福袋剛賣「門市被掃光」！店員揭原因傻眼　秘密購買管道曝光

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不過在一開賣之後，有網友在超商臉書社團不解的表示「不是啊....我已經準時到門市要買行李箱的福袋，根本沒看到是怎樣」、「我家這邊料理鍋被掃光耶？問店員說早就有客人預訂了」、「昨天去問7-11很多都被預訂走了啊.....」、「我準時到7-11，結果料理鍋跟行李箱都沒了哭哭，店員說幾天前就被預訂光了，只剩下便宜的」。
而也有內行網友回應提到「現在還有人不知道要加入LINE群組的嗎？我7-11群組就有三個耶」、「就是LINE群組預購了啊，要加入社群啦」、「加入群組我就輕鬆買到兩個行李箱了」、「每年都用群組在預購耶！根本不用去門市搶啊，只要預購去結帳就好了」、「我也是行李箱+2，加入群組很好買喔！」
事實上，其實這一套「秘密購買管道」是四大超商早就已經有在經營的「分店LINE社群」，許多開團購物、限量新品都會有專人在上面發出資訊，甚至是一些日常的優惠，雖然操作手法因應企業跟門市不大一樣，不過大致上都是大同小異，就是一部分拿出來給熟客預購，一部分留給現場客人，如果民眾對這種LINE社群有興趣的話，可以利用LINE搜尋自家門市名稱，或者到該店的門口應該都有貼QR Code，可以掃碼加入。
《NOWnews》記者也實際測試加入兩三個7-11的群組，一加入就發現有不少人在詢問7-11福袋的庫存量、預購7-11福袋等等，有些門市是採取保留制，並且會在社群Tag顧客名字給出結帳的期限，如果超過期限就會再度釋出；有些像是配貨行李箱、料理鍋比較少的門市就不開放預購，只有便宜的福袋比較大量可以預留，就有不少客人都搶先買，等到下班再過去結帳取貨，還真的是相當方便呢！今年如果沒搶到想要的福袋，可就要趕快加入7-11的社群囉！