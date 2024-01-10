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7-11福袋剛賣「門市被掃光」！店員揭原因傻眼　秘密購買管道曝光

▲7-11今年的開運金喜福袋今（10）日正式開賣，不少門市貨運量都相當充足，不過熱銷款還是非常難搶。（圖/7-11全家超商新品分享區）
▲7-11今年的開運金喜福袋今（10）日正式開賣，不少門市貨運量都相當充足，不過熱銷款還是非常難搶。（圖/7-11全家超商新品分享區）

記者張嘉哲/綜合報導

每年到了新年的時候，四大超商都會推出最新的福袋，不僅是拼手氣看能獲得什麼零食餅乾，最終目的就是要拼大獎。然而7-11福袋今年同樣跟IP合作，推出多款實用的包包、家電、行李箱等福袋，終於在今（10）日凌晨開賣，結果有網友分享自己已經準時到7-11購買，結果自己要的福袋卻被掃光，問了店員才得知「很多都被客人給預訂」引發熱烈討論。

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7-11福袋今（10）日凌晨準時開賣，這次一共分成五個價位，有299元、499元、699元、1299元以及1699元的福袋系列，其中除了平價的收納箱、水桶包備受歡迎之外，還有1299元的料理鍋以及1699元的行李箱都是相當熱門的品項。

▲1299元福袋以家電為主體，包含 IH 爐、5L多功能料理鍋等。（圖／記者葉政勳攝）
▲1299元、1699元的7-11福袋以家電、行李箱為主體，每年這種高價的福袋推出都非常的搶手。（圖／記者葉政勳攝）
不過在一開賣之後，有網友在超商臉書社團不解的表示「不是啊....我已經準時到門市要買行李箱的福袋，根本沒看到是怎樣」、「我家這邊料理鍋被掃光耶？問店員說早就有客人預訂了」、「昨天去問7-11很多都被預訂走了啊.....」、「我準時到7-11，結果料理鍋跟行李箱都沒了哭哭，店員說幾天前就被預訂光了，只剩下便宜的」。

而也有內行網友回應提到「現在還有人不知道要加入LINE群組的嗎？我7-11群組就有三個耶」、「就是LINE群組預購了啊，要加入社群啦」、「加入群組我就輕鬆買到兩個行李箱了」、「每年都用群組在預購耶！根本不用去門市搶啊，只要預購去結帳就好了」、「我也是行李箱+2，加入群組很好買喔！」

▲7-11龍年福袋499元款式，共12款可挑款。（圖／業者提供）
▲7-11龍年福袋499元款式，內行大推要加入7-11門市的群組，就能夠搶先挑選自己喜愛的款式。（圖／業者提供）
事實上，其實這一套「秘密購買管道」是四大超商早就已經有在經營的「分店LINE社群」，許多開團購物、限量新品都會有專人在上面發出資訊，甚至是一些日常的優惠，雖然操作手法因應企業跟門市不大一樣，不過大致上都是大同小異，就是一部分拿出來給熟客預購，一部分留給現場客人，如果民眾對這種LINE社群有興趣的話，可以利用LINE搜尋自家門市名稱，或者到該店的門口應該都有貼QR Code，可以掃碼加入。

《NOWnews》記者也實際測試加入兩三個7-11的群組，一加入就發現有不少人在詢問7-11福袋的庫存量、預購7-11福袋等等，有些門市是採取保留制，並且會在社群Tag顧客名字給出結帳的期限，如果超過期限就會再度釋出有些像是配貨行李箱、料理鍋比較少的門市就不開放預購，只有便宜的福袋比較大量可以預留，就有不少客人都搶先買，等到下班再過去結帳取貨，還真的是相當方便呢！今年如果沒搶到想要的福袋，可就要趕快加入7-11的社群囉！

▲記者實測加入7-11的社群，發現群組內真的有開放預購福袋、各種開團的好康物品，相當的方便。（圖/記者張嘉哲翻攝）
▲記者實測加入7-11的社群，發現群組內真的有開放預購福袋、各種開團的好康物品，相當的方便。（圖/記者張嘉哲翻攝）

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