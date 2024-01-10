台灣平價牛排「內行不是吃5分熟」！師傅公布正解認了：吃錯20年

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貼文一出，不少內行人立刻解答「因為平價牛排是組合肉，當然要吃全熟啊，老闆自己就知道了」、「老闆賣組合肉，還讓你吃五分熟吃壞肚子，再回來跟你索賠嗎哈哈哈哈」、「因為台灣平價牛排都是組合肉居多，正常應該是要吃全熟的喔，這是有良心一點的老闆」、「夜市牛排、平價牛排館都是組合肉牛排啊，一定要吃全熟」。
而《NOWnews》記者也詢問在牛排店工作數年的張師傅，他透露「基本上只要不是餐館等級，像是牛排小店、夜市牛排售價落在100至150元區間的平價牛排店，為了要壓低成本的話，大部分還是以組合肉為主，除非該家店已經主打自己是『原肉』，否則一般建議去吃平價牛排都應該點『全熟』最為安全」實際上連張師傅自己還沒到牛排館上班時，過去20幾年也都是吃錯的情況。
「重組肉並不是不好的肉」張師傅強調「重組肉是將多塊肉重新拼湊成完整的肉排，或者利用絞打方式製成絞肉，是一種節省資源，不浪費食物的好方法，只是說加工過程會有細菌都跟著進到肉裡面，在牛排外表高溫雖然接觸鐵盤可以殺菌，但如果今天點的是5分熟、7分熟的話，肉排的中心並沒有辦法殺菌，那吃下肚就很可能會有拉肚子的情況產生，民眾下次可就要多注意了。
事實上，像是台灣平價牛排的名店「孫東寶」來看，就有直接在菜單上面寫「原肉」兩個字，民眾如果有看到標榜原肉，在選擇牛排時才需要選擇熟度，但下回再去夜市牛排、牛排小店時，有老闆詢問你牛排熟度時，除非他真的標榜原肉，不然就應該點「全熟」，別再以為用超便宜價格就能吃到「正港5分熟原肉牛排」囉！以免造成身體負擔。