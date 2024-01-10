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台灣平價牛排「內行不是吃5分熟」！師傅公布正解認了：吃錯20年

▲平價牛排是不少台灣人喜愛的類型，不論是夜市或者連鎖餐廳的牛排店，經常都可以在用餐時間看見人潮。（圖/記者張嘉哲攝）
▲平價牛排是不少台灣人喜愛的類型，不論是夜市或者連鎖餐廳的牛排店，經常都可以在用餐時間看見人潮。（圖/記者張嘉哲攝）

記者張嘉哲/綜合報導

牛排的料理方式有許多種，也有分部位、高檔以及平價等等，其中煎牛排因為可以按照熟度來選擇自己想要吃的口感，因此深受不少老饕喜愛。而台灣又以「平價牛排」廣受民眾喜愛，像是平價牛排館、夜市平價牛排等等，每次用餐時都是高朋滿座，那麼當你去這些店家時，你通常點牛排都吃幾分熟呢？就有網友討論「有些平價牛排都沒在問你要幾分熟的，有人知道為何嗎？」貼文引發廣大迴響。

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一名網友在PTT貼文指出「因為有一陣子沒有要到夜市去吃平價牛排了，前陣子去吃的時候，老闆也沒有問我牛排要幾分熟，而且發現這也不是第一次了，很多夜市牛排跟平價牛排館也都不會問熟度，牛排最內行不是就是要來個5分熟嗎？有人知道為什麼不會問熟度嗎？」

▲夜市牛排因為評價的緣故，成為不少人逛夜市必吃的美食之一。（示意圖／翻攝photoAC）
▲夜市牛排因為平價的緣故，成為不少人逛夜市必吃的美食之一，但是你知道夜市牛排應該吃幾分熟嗎？（示意圖／翻攝photoAC）
貼文一出，不少內行人立刻解答「因為平價牛排是組合肉，當然要吃全熟啊，老闆自己就知道了」、「老闆賣組合肉，還讓你吃五分熟吃壞肚子，再回來跟你索賠嗎哈哈哈哈」、「因為台灣平價牛排都是組合肉居多，正常應該是要吃全熟的喔，這是有良心一點的老闆」、「夜市牛排、平價牛排館都是組合肉牛排啊，一定要吃全熟」。

而《NOWnews》記者也詢問在牛排店工作數年的張師傅，他透露「基本上只要不是餐館等級，像是牛排小店、夜市牛排售價落在100至150元區間的平價牛排店，為了要壓低成本的話，大部分還是以組合肉為主，除非該家店已經主打自己是『原肉』，否則一般建議去吃平價牛排都應該點『全熟』最為安全」實際上連張師傅自己還沒到牛排館上班時，過去20幾年也都是吃錯的情況。

▲平價牛排是不少人從小吃到大的美食，那麼在你心中，台灣平價牛排最強王者是誰呢？（圖/NOWnews資料照）
▲平價牛排是不少人從小吃到大的美食，但是去平價牛排館吃牛排，應該要點「全熟」才對哦！（圖/NOWnews資料照）
「重組肉並不是不好的肉」張師傅強調「重組肉是將多塊肉重新拼湊成完整的肉排，或者利用絞打方式製成絞肉，是一種節省資源，不浪費食物的好方法，只是說加工過程會有細菌都跟著進到肉裡面，在牛排外表高溫雖然接觸鐵盤可以殺菌，但如果今天點的是5分熟、7分熟的話，肉排的中心並沒有辦法殺菌，那吃下肚就很可能會有拉肚子的情況產生，民眾下次可就要多注意了。

事實上，像是台灣平價牛排的名店「孫東寶」來看，就有直接在菜單上面寫「原肉」兩個字，民眾如果有看到標榜原肉，在選擇牛排時才需要選擇熟度，但下回再去夜市牛排、牛排小店時，有老闆詢問你牛排熟度時，除非他真的標榜原肉，不然就應該點「全熟」，別再以為用超便宜價格就能吃到「正港5分熟原肉牛排」囉！以免造成身體負擔。

▲台灣知名平價牛排店「孫東寶」就是主打原肉主義，在點餐的時候，牛排才可以選熟度。（圖／孫東寶Google評價）
▲台灣知名平價牛排店「孫東寶」就是主打原肉主義，在點餐的時候，牛排才可以選熟度。（圖／孫東寶Google評價）

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