中國旅客回流去泰國！2024新年旅遊潮 佔據第一週旅客人數冠軍
2024年第一週剛過，中國遊客位居泰國遊客數量來源國的榜首，泰國政府指出中國遊客數量在去年跌到谷底後將強勁復甦。2019年泰國曾迎來超過1100萬名中國遊客，然而去年僅有351萬名中國遊客回流，為了刺激旅遊人潮，泰國政府宣佈自三月一日起中國和泰國永久互惠免簽，並推出多項旅遊政策，讓許多國際遊客紛紛開始規劃2024年的旅遊行程。
國際中心賴正琳／綜合報導
根據《民族報（ Nation Thailand）》報導，泰國旅遊和體育部長Sudawan Wangsuphakijkosol表示，2024年第一週共有81,854名中國遊客來泰國，佔外國遊客總數的13%。馬來西亞人則位居第二，超過64,000 人，其次是俄羅斯人（51,467 人）、韓國人（43,894人）和印度人（30,203人）。
去年9月曼谷購物中心發生槍擊事件，造成包括一名中國公民在內的兩名外國人死亡，影響了中國遊客的信心，由於需求低迷，多家中國航空公司取消了12月飛往泰國的航班。不過隨著泰國政府的觀光活動推廣，以及雙方政府的溝通和協調，從中國去泰國的遊客數量正在慢慢增加。
泰國政府2024年訂下全年3500萬名旅客目標，並設定中國旅客目標人數為800萬名，此標準遠高於2023年中國旅客赴泰人數近三倍。由於去年泰國政府訂下中國遊客數500萬名至700萬名的目標，然而最終僅有351萬名中國旅客，並未達標。