築間12月營收5.1億！酸菜魚將進駐香港銅鑼灣　麻辣鍋插旗西門

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築間表示，瞄準台灣人最愛的「鍋物」與「燒肉」為其經營主軸，同時採高品質食材、營業到深夜與創新加盟獨特營運模式，搶攻市場版圖，第四季受惠既有店成長和展店動能挹注，加上雙十、聖誕、跨年等節慶餐飲需求，憑藉集團全品牌的營業時間從11:00-凌晨4:00，以連續營業17個小時不間斷的營業模式，搶攻深夜跨年時段的營業時間，締造12/31跨年當日集團旗下品牌全台各門店單日超過6萬名顧客入店用餐，用餐人數創下歷史新高紀錄。
築間分享，憑藉多元展店策略與創新加盟模式，並科技化經營顧客關係，累積超過200萬會員人次，並擁有高達8成熟客率，2023年集團全品牌淨增超過39家，去年12月底推出之主打韓國烤肉的「紫木槿韓國烤肉」及廣受年輕族群喜愛之「築間酸菜魚」，兩大品牌開幕營運後立即在網路上引起熱烈討論及迴響更直接帶動業績表現雙雙開出紅盤。
展望後市，築間2024年持續推出4個全新品牌接續登場，積極展店布局國內餐飲市場，分別有主打個人韓國烤肉的「朴庶韓國烤肉公社」、「築間麻辣火鍋」、「築間燒肉酒場」及「築間熟成牛排」，成為今年營收成長動能。
首亮相的新品牌為主打個人韓國烤肉的「朴庶韓國烤肉公社」首店選址於築間酸菜魚基隆北寧店旁的一樓全新店面，開幕營運後將與築間幸福鍋物潮境公園店、燒肉Smile潮境公園店及築間酸菜魚基隆北寧店，共4個品牌打造成為集團在基隆的首個餐飲聚落，創造聚客效益，帶動業績成長。
集團持續看好西門町商圈的消費人潮及力道，「築間麻辣火鍋」繼築間幸福鍋物及絵馬別邸後，預計2月下旬正式插旗西門町商圈中華路上，也是集團在西門町商圈第三個品牌。築間董事長林楷傑表示，看好全球餐飲後市，除了既有品牌繼續在台灣拓展直營/加盟店，陸續推出酸菜魚與韓國烤肉等3-4 個全新品牌，其中「繪馬別邸」、「築間酸菜魚」，已於去年12月各自展店1-2家。
海外市場部分，預計在今年1月於香港銅鑼灣開出第一家「築間酸菜魚」，成為築間海外首家分店，今年隨著多元品牌挹注，中高價位搶攻餐食市場，積極海外市場布局，以期營收結構優化，爭取營收獲利雙成長。