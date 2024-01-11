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麥當勞、肯德基對手復活！神店「香鷄城」瘋傳回歸　官網證據曝光

▲香鷄城是不少5、6年級生的回憶，如今停業兩年傳出回歸市場，讓許多老饕都相當期待。（圖/香鷄城臉書）
▲香鷄城是不少5、6年級生的回憶，如今停業兩年傳出回歸市場，讓許多老饕都相當期待。（圖/香鷄城臉書）

記者張嘉哲/綜合報導

以「手扒雞」起家的本土速食店「香鷄城」是不少5、6年級生的回憶，在全盛時期的時候，台灣分店高達126間居多，但後來在各大速食開始引進台灣之後，香鷄城的聲量大不如前，加上前幾年新冠疫情爆發之後，連最後一家香鷄城位於新莊龍安店，也在2021年6月8日宣布無限期停業，當時候讓不少老饕感到可惜。如今，香鷄城粉專突然發文，並且更新官網的資訊直言「2024將以全新方式重返市場」，引起關注。

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香鷄城10日晚間在臉書以「那是一個純真的年代」為標題發文，表示「還記得和誰一起第一次進香鷄城嗎？是和父母、孩子或是當時的戀人呢？雞迷們總會留言說，這是他們兒時的味道在那個百花剛綻放的年代還沒有那麼多速食店，香鷄城成了大家團聚的好所在。」

▲香鷄城10日晚間突然在臉書發文，回顧過去在台灣速食業的歷史定位，並且表示「期待以不同形式跟大家見面」。（圖/香鷄城臉書）
▲香鷄城10日晚間突然在臉書發文，回顧過去在台灣速食業的歷史定位，並且表示「期待以不同形式跟大家見面」。（圖/香鷄城臉書）
「不論是拿了好成績全家出門慶祝，或是同學們課後相聚聊天的地方，在許多六七年級的回憶裡總有屬於香鷄城的角落，香鷄城很榮幸能成為許多人美好的回憶，很感謝一直以來的支持，我們很期待未來能以不同的方式再與大家見面」。

本來文末就已經留下伏筆，結果到香鷄城的官網當中發現「品牌故事」這一欄，在最後面寫下「2021年新冠病情肆虐全球，以團聚共食的香鷄城遭遇毀滅性的打擊，不得不於該年6月暫停營業，退回食品代工保留實力，以待曙光重見後能再次回歸，2024香鷄城將以全新的形式重返市場」直接證實今年香鷄城的回歸計畫。

▲香鷄城的官網上面更新了2024年的簡介，表示「將以全新的形式重返市場」，讓老饕非常興奮。（圖/香鷄城官網）
▲香鷄城的官網上面更新了2024年的簡介，表示「將以全新的形式重返市場」，讓老饕非常興奮。（圖/香鷄城官網）
貼文曝光後，不少老饕紛紛回應「哇！香鷄城要回歸我真的會開心到不行」、「這裡承載著我數不清的青春印記.....」、「小時候最期待爸媽假日帶我去香鷄城啊！這次回歸一定要吃爆」、「小時候最期待假日媽媽如果有空帶我去基隆廟口香鷄城」、「高中的時候還去打過工！真的太懷念了」。

事實上，香鷄城創辦人陳欽樂是台灣第一位做到純種化土雞的養雞人，白手起家在1984創立母公司樂山公司，後來1996年各大速食進駐台灣之後，公司重心逐漸轉往食品加工，當時候直營與加盟店全數結束營業，僅因人情留下宜蘭加盟店，讓業主自行管理。

直到2016年第三代振興並重返市場，宣布開新莊龍安店旗艦店，又於2018年開設新店中正店，但隨後受到疫情等影響，店面都陸續收攤，如今將以新面貌登場，不僅可以讓老一輩人吃到回憶，也讓新一代年輕人品嚐新滋味！相當令人期待呢。

▲香鷄城以「手扒雞」最為有名，是不少5、6年級生的神店，乘載了不少人的童年回憶。（圖/香鷄城臉書）
▲香鷄城以「手扒雞」最為有名，是不少5、6年級生的神店，乘載了許多老饕的童年回憶。（圖/香鷄城臉書）

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