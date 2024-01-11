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最強福袋不是7-11、全家！隱藏對手「買到就回本」　內行改買這間

▲7-11福袋最近全系列開賣，引起熱烈迴響，不少人都搶買行李箱、料理鍋的福袋。（圖/7-11全家新品分享區）
▲7-11福袋最近全系列開賣，引起熱烈迴響，不少人都搶買行李箱、料理鍋的福袋。（圖/7-11全家新品分享區）

記者張嘉哲/綜合報導

每到新年的時候，四大超商總是會推出新年福袋，像是每年廣受好評的7-11都會跟IP聯名推出周邊商品，並且做成福袋販售，CP值被稱是四大超商最高，而全家今年雖然內容物被嫌棄，但頭獎賓士汽車今年也是增加到五名，還是吸引許多人甘願花249元來試試手氣！不過，最近除了四大超商福袋備受關注外，一款美妝店屈臣氏推薦的福袋在網路上掀起討論，不僅買到直接回本不用抽，外包裝更是媲美7-11，獲得一片好評。

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有網友在臉書社團「7-11全家各大超商新品分享區」貼文指出「最近從屈臣氏購入一個福袋，組合會不會太超值，而且外包裝是24吋的米奇行李箱，看到療癒的大耳狗禮盒實在太開心了，新的一年就讓我搶到這個福袋，新年肯定發啦！」

▲網友開箱屈臣氏的999元行李箱福袋，表示CP值非常的高，內容物不隨便、外包裝行李箱更是超值。（圖/7-11全家各超商新品分享區）
▲網友開箱屈臣氏的999元行李箱福袋，表示CP值非常的高，內容物不隨便、外包裝行李箱更是超值。（圖/7-11全家各超商新品分享區）
只見貼出的照片，原來正當大家瘋搶超商福袋時，有人也探聽到屈臣氏推出的新年福袋，外包裝是米奇24吋的行李箱，裡面有許多店內精選商品，標榜總價值絕對超過2500元，結果售價一看竟然才999元，可以說是買到行李箱就已經回本，還送你整箱的東西，性價比非常高。

貼文一出，不少人紛紛回應「屈臣氏也有福袋？這款也太讚了吧」、「感覺這個行李箱組合包，比超商還划算耶，好強喔」、「那天去逛屈臣氏也無意間買到一個，才999元真的超便宜，裡面還有一盒大耳狗的商品，那盒要破千元」、「今年的福袋額度已經買屈臣氏的了，超級超值」、「我原本以為買不到了，昨天經過一間屈臣氏，直接買到超幸運的」、「哭哭....等到看到這個貼文時應該買不到了」。

▲屈臣氏傳說中的999元福袋，外包裝是24吋米奇行李箱，不少幸運兒都有買到，不過記者致電多家門市，都已經銷售一空。（圖/7-11全家新品分享區）
▲屈臣氏傳說中的999元福袋，外包裝是24吋米奇行李箱，不少幸運兒都有買到，不過記者致電多家門市，都已經銷售一空。（圖/7-11全家新品分享區）
而《NOWnews》記者也實際上屈臣氏官網，發現該款999元的福袋組合，是屈臣氏在今年1月1日所推出，外包裝是一個24吋的米奇黑色行李箱，內容物也真的是豐富，包括保養品、保養液、洗髮精、隨身面紙58包、漱口水、蘆薈舒緩凝膠、隨身濕紙巾9包、還有保養品大禮盒等等，其中大禮盒是限定大耳狗款，在官網售價可是1060元，還超越福袋的價格，等於只要買到就回本，CP值真的挺不錯。

而雖然7-11也有1699元的行李箱，不過是20吋的，這方面屈臣氏24吋還略勝一籌，只不過7-11買福袋還有抽獎機會，有機會抽到瑪莎拉蒂、出國來回機票等，這方面就是7-11獲勝。不過由於許多人表示家裡附近的屈臣氏都賣光了，記者也實際打電話詢問位於信義區幾家屈臣氏門市，999元福袋都已經銷售一空，看來超值優惠不等人，明年想要手腳可要加快腳步囉！

▲1699元福袋，以美國旅行者肖像聯名20吋行李箱為主體，共有6款選擇。（圖／記者葉政勳攝）
▲7-11的新春福袋1699元系列，以美國旅行者肖像聯名20吋行李箱為主體，共有6款選擇，現在熱銷當中。（圖／記者葉政勳攝）

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