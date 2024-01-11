最強福袋不是7-11、全家！隱藏對手「買到就回本」　內行改買這間

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只見貼出的照片，原來正當大家瘋搶超商福袋時，有人也探聽到屈臣氏推出的新年福袋，外包裝是米奇24吋的行李箱，裡面有許多店內精選商品，標榜總價值絕對超過2500元，結果售價一看竟然才999元，可以說是買到行李箱就已經回本，還送你整箱的東西，性價比非常高。
貼文一出，不少人紛紛回應「屈臣氏也有福袋？這款也太讚了吧」、「感覺這個行李箱組合包，比超商還划算耶，好強喔」、「那天去逛屈臣氏也無意間買到一個，才999元真的超便宜，裡面還有一盒大耳狗的商品，那盒要破千元」、「今年的福袋額度已經買屈臣氏的了，超級超值」、「我原本以為買不到了，昨天經過一間屈臣氏，直接買到超幸運的」、「哭哭....等到看到這個貼文時應該買不到了」。
而《NOWnews》記者也實際上屈臣氏官網，發現該款999元的福袋組合，是屈臣氏在今年1月1日所推出，外包裝是一個24吋的米奇黑色行李箱，內容物也真的是豐富，包括保養品、保養液、洗髮精、隨身面紙58包、漱口水、蘆薈舒緩凝膠、隨身濕紙巾9包、還有保養品大禮盒等等，其中大禮盒是限定大耳狗款，在官網售價可是1060元，還超越福袋的價格，等於只要買到就回本，CP值真的挺不錯。
而雖然7-11也有1699元的行李箱，不過是20吋的，這方面屈臣氏24吋還略勝一籌，只不過7-11買福袋還有抽獎機會，有機會抽到瑪莎拉蒂、出國來回機票等，這方面就是7-11獲勝。不過由於許多人表示家裡附近的屈臣氏都賣光了，記者也實際打電話詢問位於信義區幾家屈臣氏門市，999元福袋都已經銷售一空，看來超值優惠不等人，明年想要手腳可要加快腳步囉！