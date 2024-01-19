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常備胃腸藥創意貼近生活！金獅子設計包裝「閃耀又開運」

▲台灣經典品牌金十字胃腸藥，關心大家健康之外，今年更推出金十字-金獅子閃耀特別款包裝，兩款巧思設計讓大家新的一年健康安心外，又能招財獲得好人緣。（圖／品牌提供）
▲台灣經典品牌金十字胃腸藥，關心大家健康之外，今年更推出金十字-金獅子閃耀特別款包裝，兩款巧思設計讓大家新的一年健康安心外，又能招財獲得好人緣。（圖／品牌提供）

生活中心／綜合報導

台灣經典品牌金十字胃腸藥，一直是陪伴家家戶戶多年來不可或缺的角色。近年來隨著職場壓力增加，飲食習慣不良，吃太快、吃太過量、吃太鹹辣，造成不適。許多民眾也會將金十字胃腸藥擺在辦公桌，常備良藥，有備無患，而除了關心大家健康之外，今年更推出金十字-金獅子閃耀特別款包裝，兩款巧思設計讓大家新的一年健康安心外，又能招財獲得好人緣！

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▲金十字胃腸藥兩款金獅子特別款包裝，首先介紹綻放著黃金光芒的「金喜喜」款，一如它討喜的名字，會隨著旋轉罐身的同時閃耀出金黃色的光澤，百看不膩，越看越喜歡。(圖／品牌提供)
▲金十字胃腸藥兩款金獅子特別款包裝，首先介紹綻放著黃金光芒的「金喜喜」款，一如它討喜的名字，會隨著旋轉罐身的同時閃耀出金黃色的光澤，百看不膩，越看越喜歡。(圖／品牌提供)
金十字胃腸藥兩款金獅子特別款包裝，首先介紹綻放著黃金光芒的「金喜喜」款，一如它討喜的名字，會隨著旋轉罐身的同時閃耀出金黃色的光澤，百看不膩，越看越喜歡。

金喜喜的金色帶有招財好運的涵義，加上石獅形象給人穩健踏實、關心健康的形象，圍繞在罐蓋上的金色捲捲眉更是畫龍點睛，激盪創意的俏皮造型，任誰都想把金喜喜帶回家。在辦公桌放上一隻金喜喜，期望安安穩穩的照顧健康養正財之外、更能許願來點偏財運驚喜！

▲金喜喜的金色帶有招財好運的涵義，加上石獅形象給人穩健踏實、關心健康的形象，圍繞在罐蓋上的金色捲捲眉更是畫龍點睛，激盪創意的俏皮造型，任誰都想把金喜喜帶回家。(圖／品牌提供)
▲金喜喜的金色帶有招財好運的涵義，加上石獅形象給人穩健踏實、關心健康的形象，圍繞在罐蓋上的金色捲捲眉更是畫龍點睛，激盪創意的俏皮造型，任誰都想把金喜喜帶回家。(圖／品牌提供)
新的一年除了財運很重要　擁有好人緣、好桃花也是必須！

取名一樣有趣的第二款「金促咪」包裝，罐身設計是時尚迷人、內斂低調的玫瑰金，帶點2024年Pantone代表色的柔和蜜桃，清新溫暖而療癒人心。

玫瑰金光澤在轉動罐身下而默默閃耀，搭配上招桃金獅子的俏皮手指愛心和眨眼放電，粉嫩浪漫的超Q造型讓人無法抗拒這討喜的金促咪！低調的同時自帶光芒，直接晉升成為辦公室吸引人目光的新寵兒。

2024的招桃花術，除了各種把粉粉嫩嫩的戀愛開運小物準備起來之外，就是入手一隻金促咪啦~快把一整年所需要的好人緣、好桃花，都交給金促咪，健康擁有好氣色自然人見人愛，桃花朵朵開！

兩款金獅子建議是直接整組搭配起來！健康運、財運、桃花運都一次顧到！2024的開運神器第一波就靠這兩隻。恰如鎮守家園的石獅，左右搭配相乘加分、兩隻獅子相看兩不厭的趣味呈現更能增添每日的好心情！ 

▲揮別常備藥品的距離感，兩款金獅子造型的金十字胃腸藥，使用俏皮又富有寓意的新包裝，給新的一年帶來新氣象。(圖／品牌提供)
▲揮別常備藥品的距離感，兩款金獅子造型的金十字胃腸藥，使用俏皮又富有寓意的新包裝，給新的一年帶來新氣象。(圖／品牌提供)
揮別常備藥品的距離感，兩款金獅子造型的金十字胃腸藥，使用俏皮又富有寓意的新包裝，給新的一年帶來新氣象。想要手刀購入這兩款限定包裝的大家， 12月底在屈臣氏、康是美已經搶先販售囉！快把握時間，帶回兩隻金獅子，用開運神器來幫自己的2024養出健康迷人好財運！

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