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龍年居家財位在這裡！時鐘掛「這4方位」財運旺　運氣差時1招逆轉

▲命理專家湯鎮瑋指出，2024龍年的財位在北方，可在家中的北方、東北方、西北及西南等4方位掛時鐘旺財。（示意圖／取自Pexels）
▲命理專家湯鎮瑋指出，2024龍年的財位在北方，可在家中的北方、東北方、西北及西南等4方位掛時鐘旺財。（示意圖／取自Pexels）

記者徐銘穗/綜合報導

代表旺財的「財帛星」每年方位都不同，命理專家湯鎮瑋指出，2024龍年的財位在北方，想求財運可在北方、東北方（北偏東北也好）、西北方跟西南方等4方位，擺放時鐘，象徵時來運轉，財運旺到擋不住。此外，如果突然覺得自己最近運氣似乎不太好，湯鎮瑋也分享1招立刻逆轉壞運氣，那就是打掃家裡、斷捨離。

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湯鎮瑋近期在JET綜合台《命運好好玩》中分享，若住處打開門有味道，如潮濕霉味、貓狗體味等，形成風水中的「味煞」，會影響居住者的健康與人際關係。如果覺得自己最近運氣不好時，可多打掃家裡、清掉不需要的物品，「東西清完後，空間瞬間會很明亮、乾淨，磁場立刻調整過來」，運氣也會變好。

▲命理專家湯鎮瑋老師。（圖／《人類智庫》授權提供）
▲命理專家湯鎮瑋老師。（圖／《人類智庫》授權提供）
此外，也可運用風水擺件，化煞為財。湯鎮瑋指出，時鐘象徵風生水起、時來運轉，有開運吉祥寓意的鐘會更加分，如向日葵鐘面或造型的鐘、或是有鹿圖案的鐘都是佳選，可掛在財位，達到風生水起的旺財效果，而2024龍年的財位為北方、東北方、西北方及西南風。

不過，湯鎮瑋也提醒，掛時鐘的地點有四禁忌，一不能掛大門一進來處，「不能開門見鐘」會觸霉頭、犯忌諱；二廚房裡不要掛鐘，否則女人會很勞碌；三廁所不能掛大鐘，以免晦氣會一直流轉；四房間也不要掛氣勢很大的鐘，以免影響休息。

※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
 

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