知名YTR夫妻「欠200萬卡債」！尪偷帳戶錢買名錶 眾追4線索瘋猜
YouTube頻道《綜口味娛樂》由網紅丹妮婊姐、紀斯豪、賴晏駒（小賴）共同主持，其中「綜口味開房間」經常針對網友投稿解答疑問。近日頻道收到一則投稿，對方自稱是台灣知名YouTuber，和老公結婚不到5年，一直都給粉絲恩愛形象，但老公卻私下欠了200萬台幣卡債，讓她不知是否該離婚。消息曝光後，4個線索紛紛引來網友猜測「好好奇到底是哪對」。
記者賴禹妡／綜合報導
《綜口味娛樂》昨（11）日上傳新影片，團隊接到投稿，對方自稱是台灣知名YouTuber，並表示她跟老公結婚不到5年，在大眾眼中就是恩愛形象，但不久前她偶然打開老公信用卡帳戶，驚覺枕邊人竟欠下200萬卡債，花費全是用在吃喝玩樂及購買奢侈品。
投稿者提到，她知道老公愛面子，不願傷害對方自尊心，因此決定陪對方一起理財、面對債務，便想到兩人有共同帳戶，裡頭存有60萬，可以先領出來償還，沒想到對方竟回「我已經拿來買名錶了」。
男方後來下定決心改變，開始省錢也不再出去玩，但2個月過後又再度回到原樣，讓女方徹底死心，轉而向眾人求助：「粉絲都以為我跟老公超級相愛，如果這件事情離婚的話，一定會上Dcard跟各大新聞，同樣是YouTuber，如果發生這件事情的話，你們會怎麼選擇？爆開來頻道或人設就沒得賺錢了。」
主持群聽完投稿之後，給出建議「假設妳需要這段關係去經營你們YouTube頻道，那個收益有沒有大過你的負債？如果那個卡債是比較大的，我一定是取捨解開夫妻鎖鏈」。認為女方別因為形象而每天過得提心吊膽。
影片曝光後，立即在Dcard掀起討論，網友們紛紛留言猜測投稿者的身分，「2019後結婚的ytr好像也不多欸，可是要認真想還真的想不到」、「寄信的人應該有改造某些事實，讓自己不太會被認出來」、「有可能也沒很紅吧」。