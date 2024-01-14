民進黨賴清德當選總統！專家料2024房市交易成長10% 房價不會降
2024年總統大選結果終於在今（13）晚間9時許出爐，最終由民進黨賴清德、蕭美琴，當選中華民國第16任總統與副總統，也打破台灣自1996年總統直選以來，「從未有政黨連續執政3屆」的紀錄。賴清德接棒帶領民進黨執政，對台灣房市有何影響？房產專家認為，可預料現行房市政策如新青安貸款等都會延續下去，2024房市全年交易估成長10%，但房價不會降。
記者徐銘穗/綜合報導
住展雜誌發言人陳炳辰直言，賴清德當選總統，台灣房市可望維持現況，也就是2023年8月以後，新青安貸款激出的房市買氣會延續至2024年，也因執政優勢延續，若能在經濟政策上刺激股市的表現，帶動經濟成長，也可間接影響股民，加大買房的力道。
不過，陳炳辰指出，雖然賴清德當選延續了民進黨執政優勢，但2024總統暨立委大選，在民眾黨橫空出世，形成「3腳督」局面，民進黨在立院席次減少，未能過半，也失去完全執政優勢，可能也有出現無法讓執政力道發揮全面性影響的可能，後續院會互動情形仍待觀察。
知名投資客「帥過頭」也認為，歷年總統選舉，民眾都是「延遲消費」，但今年大選看似沒有太大的影響，民進黨政府推的新青安貸款也帶動2023房市買氣，「後2個月交易量與前7個月總交易量相當」，直言賴清德當選，房市政策延續，2023年因新青安貸款掀起的買氣也將延續至2024年。
他說明，因新青安可貸8成又有5年寬限期，加上1.775%低利率，5年寬限期只要繳利息，「買跟租要付出的成本差不多」，會催生大家不如買房的念頭。帥過頭預料，2024全年房市交易量，將比2023年成長10%，而有交易量房價就會上漲，認為2024房價沒有下修的空間。