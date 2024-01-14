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2024總統大選投票率「比4年前更低」！眾點名1人怕爆：他催票太強

▲2024總統大選今（13）晚順利結束，由民進黨候選人賴清德、副總統候選人蕭美琴勝選。（圖／NOWnews攝影中心）
▲2024總統大選今（13）晚順利結束，由民進黨候選人賴清德、副總統候選人蕭美琴勝選。（圖／NOWnews攝影中心）

記者賴禹妡／綜合報導

2024總統大選昨（13）日晚間順利結束，由民進黨候選人賴清德、副總統候選人蕭美琴勝選。一名網友納悶，今年雙鐵車票賣了將近80萬張，近一個月造勢參與度又高，投票日天氣還很好，但投票率卻比2020年還低，讓他好奇問：「該不會都跑去玩了吧？」對此，就有不少人點出關鍵，在於4年前韓國瑜讓人太害怕，「我有個同事45歲第一次投票，就是怕韓國瑜當選！」 

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就有一名網友在PTT發文，他表示今年投票率比上一屆總統大選還低，但明明這一個月下來，街頭掃街造勢還是蠻多人參與的，返鄉搭車人潮更是破記錄快80萬人次，再加上昨天天氣風和日麗，讓他好奇問：「為啥出來投票的更低於4年前啊？該不會都跑去玩了吧？」 

貼文曝光後，眾人留言分析「上次是韓國瑜太恐怖了」、「韓總當年催票能力太強了」、「我有個同事45歲第一次投票，就是怕韓國瑜當選」、「韓國瑜給人的危機感太重」。也有人指出，「這屆不是最低的，最低應該是2016，好像只有66%」、「這次很多在國外的朋友同學都沒回來投」。 

▲韓國瑜說，「柯文哲在這場選舉是空氣槍，非常熱鬧但不會贏」，再次拜託柯的支持者把選票全部轉給侯康。（圖／記者李春台攝，2024.01.06）
▲有網友好奇問「為啥今年投票數比四年前還低？」不少人點出關鍵，在於4年前韓國瑜讓人太害怕。（圖／記者李春台攝）
事實上，2020總統大選投票率達74.9%，全台共有1446萬4571人投票，由蔡英文奪下817萬票勝選。根據中選會提供數據，今年全台共有1404萬餘人投票，總統投票率為71.86%，賴清德獲得票數突破558萬票，在2024總統大選中勝出。 

▲蔡英文出席造勢。（圖／記者林調遜攝，2023.01.03）
▲2020總統大選投票率達74.9%，全台共有1446萬4571人投票，由蔡英文奪下817萬票勝選。（圖非當事照／記者林調遜攝）

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