2024總統大選投票率「比4年前更低」！眾點名1人怕爆：他催票太強
2024總統大選昨（13）日晚間順利結束，由民進黨候選人賴清德、副總統候選人蕭美琴勝選。一名網友納悶，今年雙鐵車票賣了將近80萬張，近一個月造勢參與度又高，投票日天氣還很好，但投票率卻比2020年還低，讓他好奇問：「該不會都跑去玩了吧？」對此，就有不少人點出關鍵，在於4年前韓國瑜讓人太害怕，「我有個同事45歲第一次投票，就是怕韓國瑜當選！」
記者賴禹妡／綜合報導
就有一名網友在PTT發文，他表示今年投票率比上一屆總統大選還低，但明明這一個月下來，街頭掃街造勢還是蠻多人參與的，返鄉搭車人潮更是破記錄快80萬人次，再加上昨天天氣風和日麗，讓他好奇問：「為啥出來投票的更低於4年前啊？該不會都跑去玩了吧？」
貼文曝光後，眾人留言分析「上次是韓國瑜太恐怖了」、「韓總當年催票能力太強了」、「我有個同事45歲第一次投票，就是怕韓國瑜當選」、「韓國瑜給人的危機感太重」。也有人指出，「這屆不是最低的，最低應該是2016，好像只有66%」、「這次很多在國外的朋友同學都沒回來投」。
事實上，2020總統大選投票率達74.9%，全台共有1446萬4571人投票，由蔡英文奪下817萬票勝選。根據中選會提供數據，今年全台共有1404萬餘人投票，總統投票率為71.86%，賴清德獲得票數突破558萬票，在2024總統大選中勝出。