鄭運鵬帥兒德德引暴動！眾搖頭點名「第一國民女婿」：地位難超越
2024總統大選及立委選舉於13日落幕，民進黨立委候選人鄭運鵬挑戰三連霸失利，但他的17歲帥兒「德德」卻因高顏值一夕爆紅，不少網友為之瘋狂，甚至改口叫鄭運鵬「德德爸」及「國民公公」。但也有人認為，德德年紀才17歲，經歷及帥度還要排在首代「國民女婿」疾管署副署長羅一鈞之後，直呼「德德是二號，一號是羅一鈞」。
記者賴禹妡／綜合報導
45歲羅一鈞在新冠肺炎疫情爆發時，替台灣防守疫情，表現相當傑出。羅一鈞的學霸身分曾引起鄉民熱烈討論，包括念的是建中數理資優班，還跳級參加聯考，成為榜首進入台大醫學系，後來又到非洲馬拉威服役，成為外交替代役醫生。ICU醫師陳志金還曾透露，每次記者會現場，羅一鈞都是最早到、最晚離開，還會把椅子歸位，教養倍受眾人稱讚，連女星小S都為之著迷，曾許願「希望可以跟羅一鈞聊天」
而羅一鈞過去在防疫記者會上應對媒體條理清楚、對答如流，引來鄭運鵬PO文稱讚，「每天看指揮中心記者會，都會覺得羅一鈞是那種丈母娘們會喜歡的好女婿型高材生」，因此羅一鈞才有了「國民女婿」的稱號。
如今鄭運鵬17歲兒子「德德」竟變成新任國民女婿，不少網友笑喊「德德是二號，一號是羅一鈞」，對於愛子的高顏值引來民眾關注，甚至盛傳不只一位經紀人看出德德的明星潛質，搶著簽下他，鄭運鵬在臉書幽默回應：「請大家不要忘了我才是鄭運鵬兒子的爸爸喔！（為什麼已經入侵娛樂版了啊？明明當天沒有新聞、沒有直播、我沒有穿西裝啊！）」