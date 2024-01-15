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平價牛排霸主「我家牛排」突復活！老饕抖出真相認了：尷尬的秘密

▲我家牛排是台灣一家大型連鎖牛排店，主打平價牛排和吃到飽的自助沙拉吧模式經營。（圖/讀者提供）
▲我家牛排是台灣一家大型連鎖牛排店，主打平價牛排和吃到飽的自助沙拉吧模式經營。（圖/讀者提供）

記者張嘉哲/綜合報導

回顧數十年前，台灣出現一種餐廳，那就是平價牛排+buffet的模式，剛推出的時候廣受歡迎，最具代表性就是「貴族世家」、「我家牛排」等等，每天用餐時段都客滿，在台灣平價牛排市場擁有一席之地。不過後來隨著吃到飽餐廳型態越來越多，品牌進駐越來越多，導致牛排+buffet的模式逐漸被取代，店家也收了不少。就有網友討論「吃個我家牛排還要排隊！真的是有點意外耶」。

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有網友在臉書社團「包肥buffet吃到飽」貼文指出「前一陣子被朋友找去吃我家牛排中和店，結果看到店門口排了一大堆人，還拿綠色椅子坐著排隊，我家牛排什麼時候又要排隊了？不是已經沒什麼人在吃了？不過這家的內容物跟以前的我家牛排不同，自助吧真的挺豐富的，算一算10年沒吃我家牛排了吧，是突然又復活了嗎？」

▲我家牛排相信不少人童年都吃過，但你吃過「旗艦店」規格的我家牛排嗎？絕對讓你大改觀！（圖/Google評論）
▲我家牛排相信不少人童年都吃過，但你吃過「旗艦店」規格的我家牛排嗎？沒訂位可是還要排隊呢！（圖/Google評論）
貼文一出，不少網友紛紛回應「只有旗艦店才有這種規格跟生意喔，你可以看看別家」、「我家附近的我家牛排根本沒人....現在只有中和、林口店可以吃啦」、「沒復活，就只有兩家好吃CP值高」、「我家附近的我家牛排根本倒光，只有這間中和旗艦店CP值才高」、「我家牛排尷尬的秘密就是只有中和店、林口A9店能吃，其他店東西超少」、「台南都倒光了，也沒有你說的什麼菜色跟排隊」。

事實上，該位網友所前往的「我家牛排」位於台北市中和區，由於該家店是旗艦店的關係，除了平價牛排之外，還有提供高達80種菜色、超過15樣水果的自助吧因而得名，近幾年我家牛排在林口開了A9店，也同樣是旗艦館，如果沒有事先訂位就在尖峰時段跑到現場要用餐，基本上都要排隊。但如果是一般的我家牛排可就生意沒這麼好了。

▲我家牛排旗艦店開立之後，成功復甦「我家牛排」品牌，店內只要點排餐就能享用buffet吃到飽，性價比超高。（圖/Google評論）
▲我家牛排旗艦店開立之後，成功復甦「我家牛排」品牌，店內只要點排餐就能享用buffet吃到飽，性價比超高。（圖/Google評論）
《NOWnews》記者也實際走訪過「我家牛排中和店」以及其他一般的我家牛排門市，一般的我家牛排門市偏小，能容納的客人大概不到30位，自助吧有「沙拉、關東煮、涼麵、飲料機、冰淇淋以及甜點」，且生意明顯跟旗艦店有落差，而在Google評價上也只有「3.4顆星」，不少顧客認為「漲價東西又少.....不會二訪」。

▲我家牛排旗艦店有高達20種水果可以選擇，幾乎想要吃什麼水果都能一次滿足，讓不少老饕大讚「水準太高」。（圖/buffet吃到飽推薦）
▲我家牛排旗艦店有高達20種水果可以選擇，幾乎想要吃什麼水果都能一次滿足，讓不少老饕大讚「水準太高」。（圖/buffet吃到飽推薦）
至於旗艦館的中和店，進店之後就能感受規模的不同，基本餐點價格區間大概是落在380元到450元之間，菜色選擇眾多，有許多人愛吃的燒賣系列、熱炒、炸物、沙拉、飲料機、甜點櫃、咖啡、霜淇淋等等，最澎湃的就是高達20種水果的自助吧，真的想吃什麼水果都能一次滿足，因此也不少老饕認為，我家牛排應該可以仿效成功的旗艦館模式，看是要收掉幾間全部改成旗艦館，還是都改成中和店、林口店的模式，可從物價高漲的時代當中，重新殺出一條血路！

▲記者實際走訪兩家「我家牛排」，分別是旗艦店中和館跟一般我家牛排，從Google評價也能看出差距。（圖/Google評論）
▲記者實際走訪兩家「我家牛排」，分別是旗艦店中和館跟一般我家牛排，菜色確實相差非常多，從Google評價也能看出差距。（圖/Google評論）

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