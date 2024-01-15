平價牛排霸主「我家牛排」突復活！老饕抖出真相認了：尷尬的秘密

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貼文一出，不少網友紛紛回應「只有旗艦店才有這種規格跟生意喔，你可以看看別家」、「我家附近的我家牛排根本沒人....現在只有中和、林口店可以吃啦」、「沒復活，就只有兩家好吃CP值高」、「我家附近的我家牛排根本倒光，只有這間中和旗艦店CP值才高」、「我家牛排尷尬的秘密就是只有中和店、林口A9店能吃，其他店東西超少」、「台南都倒光了，也沒有你說的什麼菜色跟排隊」。
事實上，該位網友所前往的「我家牛排」位於台北市中和區，由於該家店是旗艦店的關係，除了平價牛排之外，還有提供高達80種菜色、超過15樣水果的自助吧因而得名，近幾年我家牛排在林口開了A9店，也同樣是旗艦館，如果沒有事先訂位就在尖峰時段跑到現場要用餐，基本上都要排隊。但如果是一般的我家牛排可就生意沒這麼好了。
《NOWnews》記者也實際走訪過「我家牛排中和店」以及其他一般的我家牛排門市，一般的我家牛排門市偏小，能容納的客人大概不到30位，自助吧有「沙拉、關東煮、涼麵、飲料機、冰淇淋以及甜點」，且生意明顯跟旗艦店有落差，而在Google評價上也只有「3.4顆星」，不少顧客認為「漲價東西又少.....不會二訪」。
至於旗艦館的中和店，進店之後就能感受規模的不同，基本餐點價格區間大概是落在380元到450元之間，菜色選擇眾多，有許多人愛吃的燒賣系列、熱炒、炸物、沙拉、飲料機、甜點櫃、咖啡、霜淇淋等等，最澎湃的就是高達20種水果的自助吧，真的想吃什麼水果都能一次滿足，因此也不少老饕認為，我家牛排應該可以仿效成功的旗艦館模式，看是要收掉幾間全部改成旗艦館，還是都改成中和店、林口店的模式，可從物價高漲的時代當中，重新殺出一條血路！