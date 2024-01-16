北韓駭客正洗錢！利用東南亞犯罪網絡 聯合國公開調查報告
聯合國在15日公開的調查報告顯示，北韓駭客正利用東南亞的罪犯網絡和地下銀行洗錢。報告中指出，東南亞的賭場以及加密貨幣交易所正成為犯罪集團的主要洗錢場所，且已多次進行洗錢作業。
國際中心賴正琳／綜合報導
聯合國毒品和犯罪問題辦公室（the United Nations Office of Drugs and Crime, UNODC）稱，包括北韓拉扎羅斯集團（Lazarus Group）和其他犯罪集團的駭客在內，已透過湄公河地區（包括緬甸、泰國、寮國和柬埔寨）多次進行此類洗錢活動。
聯合國透露，是通過分析案件資訊和區塊鏈數據發現這些洗錢活動。報告列舉了菲律賓有營業執照的賭場和博彩仲介（junket operators）的案例，它們曾幫忙洗掉了孟加拉國中央銀行在2016年遭受網路攻擊被盜取的約8100萬美元的贓款，而那次行動據信便是北韓拉扎羅斯集團的行為。
《路透社》報導，北韓駐聯合國日內瓦辦事處代表團的一位人士在接受電話採訪時表示，他「不熟悉這個問題」，並稱之前關於拉扎羅斯集團的報導「都是猜測和錯誤資訊。」
聯合國的報告則指出，東南亞的賭場已被證明「有能力高效轉移和清洗」大量加密貨幣和傳統現金而不被發現，「能將數十億犯罪收益有效納入正規金融體系。」