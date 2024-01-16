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台北市各區黃金店王公布！總結「2條件」　2趨勢正流行

▲2023年台北市萬華區店王，由西門町成都路店面單價租金破1.7萬元奪冠。（圖／台灣房屋提供）
▲2023年台北市萬華區店王，由西門町成都路店面單價租金破1.7萬元奪冠。（圖／台灣房屋提供）

記者徐銘穗/綜合報導

台北市店面租賃市場也回溫，台灣房屋集團趨勢中心統計，2023年台北市各行政區店面租金單價王，萬華、信義、大安、中山這4個行政區的店王，單價都破萬元，其中西門町的萬華區店王，也是2023年台北市全市租金單價最高的店王，每坪每月租金為1萬7783元。專家總結店王有商圈位置、人潮2條件，另也有小店化、漲價條款2趨勢正悄悄流行中。

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台灣房屋西門特許加盟店表示，徒步區尤其是漢中街、峨眉街、武昌街二段，一樓30~35坪以及整棟透天型店面都相當受到歡迎，月租金單價基本都萬元起跳，精華店面的總月租金可落在100~300萬元上下，承租業種包含日本二手精品業、公仔店、運動品牌等，近期也有不少連鎖品牌的餐飲業進駐西門町商圈，鎖定百坪以上的中大型店面，觀察從2023年6月之後，正西門町商圈店面空置率已降至5%以下，幾乎已恢復疫情前榮景。

▲2023年台北市各行政區店租單價王。（圖／台灣房屋提供）
▲2023年台北市各行政區店租單價王。（圖／台灣房屋提供）
疫後開店打保守牌 中小型店面吃香 

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，觀察台北12區的店租單價王，幾乎都在捷運站附近，店面坪數在25坪以下的就有8筆，其中文山區的甚至為5坪不到的分租店面，顯示目前中小坪數店面正夯，主要是這類店面的租金「總價門檻較低」，不論是潮牌服飾、3C配件、伴手禮、餐飲小吃等業種都適用，且不少零售業現在採取「商圈展實體店，衛星倉儲開線上商城」，因此對店面坪數需求小，商圈位置和人潮才是卡位關鍵。

第一建經研究中心副理張菱育指出，國內知名的觀光型商圈，經歷至少3年的疫情影響，店租行情一度下滑，疫後不少精華店面，都附帶了「調漲條款」，也就是直接在租約載明一定年期的租金調幅，這除了顯示看好商圈的未來發展性，且近年通膨、升息和加稅等因素，使房東對租金頗為堅持，而租客為了商圈人潮和長期經營考量，也得承擔更高的成本卡位。

▲內湖店租王在湖光市場商圈中。（圖／台灣房屋提供）
▲內湖店租王在湖光市場商圈中。（圖／台灣房屋提供）

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