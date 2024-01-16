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邰智源現身民進黨競總！眾驚「以為是柯粉」　郭昱晴揭他真正立場

▲郭昱晴加入民進黨後，當選不分區立委，她昨日分享開票夜後台合照，有眼尖網友發現男星邰智源的身影。（圖／翻攝自郭昱晴臉書）
▲郭昱晴加入民進黨後，當選不分區立委，她昨日分享開票夜後台合照，有眼尖網友發現男星邰智源的身影。（圖／翻攝自郭昱晴臉書）

記者賴禹妡／綜合報導

女星郭昱晴過去以台劇《麻辣鮮師》中「萬老師」（萬人美）一角廣為人知，去年她宣布加入民進黨，被列入不分區立委名單第12順位，最終順利當選，成為演藝圈內唯一選上的立委。郭昱晴昨（15）日分享開票夜後台合照，有眼尖網友發現男星邰智源的身影，令一票人震驚喊「哇，我以為他柯粉欸」，郭昱晴也出面透露：「邰哥開票當天現身競總，其實也代表他同樣挺台。」 

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郭昱晴昨日在臉書上曬出開票當晚後台合照，並寫下「Team Taiwan，永遠的台灣隊，值得紀念的一天」。而眾多合照中，有網友驚見邰智源的身影，不少人留言驚呼「哇，我以為他柯粉欸」、「邰哥有工作證耶」、「我知道他挺台，但沒想到這麼挺」。 

▲郭昱晴昨日在臉書上曬出開票當晚後台合照，在眾多合照中，有網友驚見邰智源的身影。（圖／翻攝自郭昱晴臉書）
▲郭昱晴昨日在臉書上曬出開票當晚後台合照，在眾多合照中，有網友驚見邰智源的身影。（圖／翻攝自郭昱晴臉書）
事實上，邰智源主持網路節目《木曜4超玩》，就曾拍過柯文哲的一日幕僚系列，不僅在當時造成一陣熱潮，更將《木曜4超玩》推向流向巔峰；《木曜4超玩》選前也才剛播出邰智源拜訪柯媽媽的影片，因此不少網友都以為邰智源是柯粉。 

▲郭昱晴昨日在臉書上曬出開票當晚後台合照，在眾多合照中，有網友驚見邰智源的身影。（圖／翻攝自郭昱晴臉書）
▲《木曜4超玩》選前也才剛播出邰智源拜訪柯媽媽的影片，因此不少網友都以為邰智源是柯粉。（圖／翻攝自「木曜4超玩」YT）
但邰智源在2024總統大選開票夜出現在民進黨競選總部後台，還掛有工作證，才讓網友們驚訝不已。郭昱晴也在留言區說道「大家不吵架喔！邰哥開票當天現身競總，其實也代表他同樣挺台⋯選完了，還是要團結。」 

另外也有粉絲力挺邰智源，「哥是台派的，邰哥雖然不屬於任何政黨，但他是真心愛這塊土地，我很早之前就知道邰哥是愛台灣的人」、「邰哥是我很尊敬的藝人，每年都會在國慶日那天，勇敢說出愛台的人」。 

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