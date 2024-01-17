房市／國影中心2期都計案 信義房屋專家看好為區域加分
新莊國家電影及視聽文化中心二期近期經都市計畫程序核定發布實施，將於副都心重劃區耗資41.7億打造地上7層、地下2層建築物，提供近萬坪展演空間、開放式廣場及汽機車千格車位，打造國家級影視新地標，信義房屋專家表示，副都心重劃區已有行政院新莊聯合辦公大樓、企業總部陸續進駐、若在加上2021年開幕的新莊國家電影及視聽文化中心一期與即將興建的二期，將完整重劃區機能，多面向的助益居住環境與品質。
家庭消費中心／綜合報導
新莊國家電影及視聽文化中心一期於2021年開幕，提供電影文化資產的保存、修復、研究及推廣等功能，二期位置於一期旁，經都市計畫程序，核定發布實施，後續將由文化部接續辦理建物規劃設計及興建工程；信義房屋新莊中原店專案經理許文南觀察，一期的場館不大，舉辦的相關活動也不算多，因此與當地居民之間的互動與影響性，較不顯著。
因此，新莊國家電影及視聽文化中心二期若是興建完成，相關的展覽與藝文活動若是增加，可望帶動人潮，不僅有外來的客群，也有助於增加一般民眾對於新莊副都心重劃區的好感度。
許文南觀察，除了新莊國家電影及視聽文化中心，新莊副都心還有宏匯廣場，已成為當地居民假日休閒的最佳去處，再加上行政院新莊聯合辦公大樓的進駐，增加在此上班的公務人員，活絡商圈人潮。
此外，許文南說，副都心重劃區的公園腹地雖然不算少，但是西側的公園不大，因此若是新增了新莊國家電影及視聽文化中心區塊，可以增加居民使用的公共空間，增進生活品質。
許文南表示，當公共建設逐一建立完畢，新莊副都心重劃區具備公家機關、企業總部並有文教氣息，可望帶動房市，加上原有的生活機能更加完善，一期也有壽司郎等連鎖餐飲，生活更加方便；區域內以預售屋與屋齡5-10年新古大樓居多，預售屋單價已站上7字頭，新古大樓單價行情62-67萬上下。