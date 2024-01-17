2024台灣房價天花板正在下修中　顏炳立：購屋者要學會這樣「等」

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2024龍年房市將是龍蛇爭鋒、三輪假裝五輪的一年，政府政策已經布下天羅地網打炒房，預估量會再縮、價會緩跌，呈現賣方等人，買方等價態勢，未來一年會比2023年更辛苦。
顏炳立表示，2023年很多區域房價創下新高，但現在是餌不對，連魚都不會咬餌了，各類產品的天花板價，早在2022年已經到頂，2023年再創高價，是總價掩蓋單價，是虛的，房價已經在天花板，現在天花板正在往下修。
以區域來看，蛋黃區仍是飛龍在天，只要產品合理價，會有少量成交，但蛋白區「地蛇難升」，產品滿街跑，合理價成交時間拉長，若價調整下修些，成交時間會快些。
顏炳立預料預售市場量價背離、成交量縮現象，會持續到年底，若再升息，加上囤房稅上路，市場出現拋貨潮，房價則會鬆動，若是建商資金周轉不靈，市場則會「價崩」，房市處於風險增加中。
他表示，2023年全台推1473個建案，總推案戶數約10.1萬戶，個案數、戶數兩項指標分別減少8%、15%，顯見建商已悄悄抽手，供給面萎縮，預料建商2024將更進一步鳴金收兵。
顏炳立說，2024年自用成為市場主力，地段及供需決定去化速度及價格，自用型買家不應被市場似是而非的術語所影響，「天花板」創高價，皆是行銷廣告，購屋者要學會等量、等價、等買氣。