寒假打工！直播平台徵「謎片分類員」 看5萬謎片：薪資、條件曝
就要放寒假了！求職網調查，今年寒假有高達8成7、約100萬名大學生想打工。成人直播平台SWAG今（17）日公開招攬「謎片分類員」，強力徵求數名年滿20歲，熟悉謎片類型、姿勢的大學生，時薪200元、日薪1600元，工讀期間估要看5萬部上下成人影片，「是一份艱辛的工作」。
記者徐銘穗/綜合報導
根據 SWAG 徵才網站指出，成人影片分類工讀生將審查影片內容後，配置相對應的hashtag，例如：#黑絲襪、#學生妹等關鍵字。工讀生必需年滿20足歲且不排斥成人內容，熟悉成人影片分類、姿勢或相關元素者尤佳。工作地點在台北市信義區總公司。
SWAG 公關表示，此職缺需審查並分類平台上所有的成人影片，約5萬部以上。有感觀看成人影片是一份艱辛的工作，因此平台將以時薪200元（日薪1600元）來招募謎片分類員，並享有同正職員工相關福利，配有電動升降桌、Apple Mac等設備，並享有免費午餐、零食櫃及飲料吧等。
yes123求職網發言人楊宗斌建議，大學生在選擇工讀時，應考慮更廣泛的經濟和職涯規劃，例如找與所學科系相關的工讀或者發展社群經營能力，如參與YouTuber、小編、直播主持等工作，以增進求職競爭力。