西門町房東笑了！50年雙店面賣1.42億 單價直逼400萬破紀錄
疫後觀光客回流，不僅店租金行情回升，店面買賣也出現新高。台北市西門町中華路一段的一樓店面，屋齡已50年，去年8月交易總價約1.42億元，單價397.8萬元，創下萬華區店面實價登錄以來的單價新高紀錄，買方由法人公司貸款買下，此店面共35.69坪，分成兩間店面由手搖飲和拉麵店承租中。
記者徐銘穗/綜合報導
台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐分析，內需市場旺盛，一級商圈人潮回籠，餐飲零售展店積極，店面市場走向小店化發展，由於這筆雙店面交易，一間坪數都在20坪以下，正符合主流，且租金坪效高，對賣方來說，趁著疫後復甦獲利了結，對於買方來說，帶租約店面保證收益，且正中華路門牌，屋齡又已有50年，該大樓目前外觀尚良好，仍有高度出租效益，在長期持有的前提下，未來若有機會都更，潛力看好。
台灣房屋西門特許加盟店表示，目前推估這兩間分割店面總月租金約30萬元上下，換算投報率約2.5%，投報表現頗不錯，新買家看好原本已有穩定承租客，買下店面即刻能有租金收益，趁勢在商圈復甦之際進場，顯示買家也看好未來的西門町商圈後勢發展。
萬華前五名樓店 三筆在中華路一段
台灣房屋集團趨勢中心進一步統計，實價登錄以來萬華區一樓店面單價前五名交易，前三名都由中華路一段店面拿下，第二名店面在2012年成交，總價3950萬元、單價397萬元，店面僅不到10坪；第三名則在2016年成交，總價1985萬元、單價390萬元，坪數僅5坪。
第一建經研究中心副理張菱育觀察，後疫情時代下，民眾已逐漸恢復實體消費，原本暫時退場的店面也陸續回到市場中，進一步帶動店面市場回溫，觀光型商圈的店面租金幾乎已恢復至疫情前水準，而精華地段的店面房東，歷經這幾年的疫情衝擊，等待市場回溫，也趁機出售手中部份資產，甚至還能賣出區域高價，落袋為安。