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平價牛排+buffet老饕不吃了！跌落神壇原因曝　我家牛排靠它復活

▲知名連鎖牛排館「貴族世家」是不少人的回憶，當時他們推出這種平價牛排+buffet複合式的吃到飽，曾經在台灣掀起一股炫風。（圖/台灣大胃王buffet吃到飽分享）
▲知名連鎖牛排館「貴族世家」是不少人的回憶，當時他們推出這種平價牛排+buffet複合式的吃到飽，曾經在台灣掀起一股炫風。（圖/台灣大胃王buffet吃到飽分享）

記者張嘉哲/綜合報導

知名連鎖牛排館「我家牛排」和「貴族世家」是不少7、8年級生的共同回憶，當時他們推出這種平價牛排+buffet複合式的吃到飽，曾經在台灣掀起一股炫風，每到用餐時段，都是大排長龍，如果沒有訂位都是一位難求。然而回看如今，我家牛排、貴族世家的巔峰期早就已經過去，現在座落在全台分店也不多，就有網友好奇討論「為什麼大家突然不愛平價牛排+buffet的餐廳了？」貼文引起廣大迴響。

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一名網友在PTT貼文指出「以前想到平價牛排就會想到我家牛排跟貴族世家這兩家，現在雙北沒剩幾間，明明也是台式牛排的孫東寶的感覺，但孫東寶的店家卻越來越多，是什麼樣的原因導致這兩家慢慢沒落的？」

▲我家牛排相信不少人童年都吃過，但你吃過「旗艦店」規格的我家牛排嗎？絕對讓你大改觀！（圖/Google評論）
▲我家牛排相信不少人童年都吃過，不過這種平價牛排+buffet的複合式型態為何不如以往有人氣，備受網友熱議。（圖/Google評論）
貼文一出，不少人紛紛回應「新型吃到飽太多，這兩家的東西品質都卡在中間而且又漲價，不少人直上高檔牛排不然就吃夜市牛排」、「一開始貴族的沙拉吧很強，後來根本品質開始下降，加上又漲價大家就選別的吃了啊」、「貴族世家以前比我家牛排強多了，除了漲價品質沒維穩之外，新型吃到飽buffet太多了，要吃牛排大家還有其他選擇，甚至平價牛排館有更多更好的選擇」。

綜合多數人意見，認為其價格上漲之後，兩家平價牛排館高性價比特性不再佔據優勢，除了有更多平價牛排出面競爭之外，還有近幾年發展成形的新型buffet誕生，原本像是「我家牛排」或者「貴族世家」自助吧就不是走高檔精緻路線，而是「吃粗飽」的情況，導致這些複合型牛排館的價錢卡在不上不下的400元至500元之間，別人要不加價去吃高檔buffet也有高級牛排享用，再者就是挑選比其低價位的平價牛排去吃，人氣自然崩跌。

▲原PO分享自己到貴族世家用餐的經驗，並提及貴族世家的低調本體「自助吧」，其中蛤蜊湯「竟然還是現做的」。（圖／翻攝自Google Maps）
▲貴族世家過去在全盛時期，在台灣分店高達200多間，如今只剩下29家。（圖／Google Maps）
事實上，以貴族世家來說，過去由孫東寶的徒弟林士欽在1995年創立貴族世家，剛開始以附餐前酒的中階傳統西餐牛排館方式經營，後來調整品項價位，開發吃到飽自助沙拉吧模式，成功打響名號。全盛時期在台灣有兩百多家分店，後來市場開始變化，2018年時就只剩下62家，根據官網分店資訊，現在全台只剩下29間，而且集中在雙北以及桃竹苗地區。

不過像是近幾年轉型成功的複合式平價牛排館案例還是存在，像是「我家牛排中和店」、「我家牛排林口A9店」就推出旗艦店的營運模式，擺脫一般我家牛排門市被嫌棄菜少、CP值不高的情況，推出超過80樣菜色的自助吧+15種水果吃到飽，就成功的復活，每到用餐時段都是大排長龍，不少顧客吃過後都大讚非常有水準，雖然食材說不上高檔，但在物價高漲的年代，確實殺出一條血路，許多人建議我家牛排或者貴族世家，都可以將各店升級，才能跟市面上琳瑯滿目的吃到飽比拼。

▲我家牛排旗艦店有高達20種水果可以選擇，幾乎想要吃什麼水果都能一次滿足，讓不少老饕大讚「水準太高」。（圖/buffet吃到飽推薦）
▲我家牛排中和旗艦店有高達20種水果可以選擇，幾乎想要吃什麼水果都能一次滿足，讓不少老饕大讚「水準太高」，近幾年聲量爆棚。（圖/buffet吃到飽推薦）

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