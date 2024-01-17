平價牛排+buffet老饕不吃了！跌落神壇原因曝　我家牛排靠它復活

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貼文一出，不少人紛紛回應「新型吃到飽太多，這兩家的東西品質都卡在中間而且又漲價，不少人直上高檔牛排不然就吃夜市牛排」、「一開始貴族的沙拉吧很強，後來根本品質開始下降，加上又漲價大家就選別的吃了啊」、「貴族世家以前比我家牛排強多了，除了漲價品質沒維穩之外，新型吃到飽buffet太多了，要吃牛排大家還有其他選擇，甚至平價牛排館有更多更好的選擇」。
綜合多數人意見，認為其價格上漲之後，兩家平價牛排館高性價比特性不再佔據優勢，除了有更多平價牛排出面競爭之外，還有近幾年發展成形的新型buffet誕生，原本像是「我家牛排」或者「貴族世家」自助吧就不是走高檔精緻路線，而是「吃粗飽」的情況，導致這些複合型牛排館的價錢卡在不上不下的400元至500元之間，別人要不加價去吃高檔buffet也有高級牛排享用，再者就是挑選比其低價位的平價牛排去吃，人氣自然崩跌。
事實上，以貴族世家來說，過去由孫東寶的徒弟林士欽在1995年創立貴族世家，剛開始以附餐前酒的中階傳統西餐牛排館方式經營，後來調整品項價位，開發吃到飽自助沙拉吧模式，成功打響名號。全盛時期在台灣有兩百多家分店，後來市場開始變化，2018年時就只剩下62家，根據官網分店資訊，現在全台只剩下29間，而且集中在雙北以及桃竹苗地區。
不過像是近幾年轉型成功的複合式平價牛排館案例還是存在，像是「我家牛排中和店」、「我家牛排林口A9店」就推出旗艦店的營運模式，擺脫一般我家牛排門市被嫌棄菜少、CP值不高的情況，推出超過80樣菜色的自助吧+15種水果吃到飽，就成功的復活，每到用餐時段都是大排長龍，不少顧客吃過後都大讚非常有水準，雖然食材說不上高檔，但在物價高漲的年代，確實殺出一條血路，許多人建議我家牛排或者貴族世家，都可以將各店升級，才能跟市面上琳瑯滿目的吃到飽比拼。