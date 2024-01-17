特企／ 大腦功能40歲開始下滑？醫：需及早保養

長庚醫院莊海華醫師表示，根據美國最新研究證實，綜合維他命有助延緩記憶力衰退！而現代人的飲食普遍不均，尹書田醫療財團法人書田泌尿科眼科診所李婉萍營養師也呼籲，若難以依靠日常飲食攝取到完整營養，可以補充涵蓋20種以上維生素與礦物質的綜合維他命，及早預防記憶力減退。
大腦功能40歲開始下滑！醫：維持腦健康需要及早保養並提高警覺
研究顯示，大腦有多項功能從40歲就開始下滑，譬如注意力、記憶力、學習力、或語言能力等。莊海華醫師提醒，部分長者可能是失智症的早期症狀，周遭親友如果覺得不太對勁，要及早安排就醫。糖尿病、高血壓等慢性病患者務必把血糖血壓控制好，才能避免大腦受傷。而健康飲食、充足睡眠、適度運動、活躍社交等皆為重要的基本功，每個人都應該留意，從年輕時就開始保養腦健康。
最新研究指出：「綜合維他命有幫助！」
去年刊載在美國失智症學會期刊上的COSMOS研究發現，綜合維他命有助於減緩認知衰退表現6成，對老年人的整體認知功能、短期記憶和動作執行能力有顯著的正面影響。而2023年5月，剛剛發表在《美國臨床營養學期刊》的美國最新研究也發現綜合維他命有助延緩記憶力衰退。這個研究由哥倫比亞大學、布萊根婦女醫院和哈佛大學等機構共同研究，一共歷時3年，統計了3,500多人。最後發現實驗組受試者每天補充含20種以上維生素與礦物質的維他命，一年後與安慰劑組相比，大腦在短期記憶、文字記憶等能力皆比對照組表現得更好，顯示綜合維他命有助於延緩記憶力的衰退。該研究也被國外權威媒體如CNN、The Independent、華盛頓郵報等刊載，足見國內外對於腦健康的重視。
營養師：均衡的營養補充是延緩記憶衰退的基石！
腦部結構複雜，且需要運用不同的神經傳導物質以維持正常運作。完整且均衡的維生素與礦物質有利於合成神經傳導物質，對於腦健康非常重要。缺乏維生素B6、B12、及葉酸等重要營養素會導致認知下降或憂鬱症狀。維生素C是強力抗氧化劑，與較佳的認知能力有相關。還有礦物質像是鈣、鎂、鋅等，為人體產能生理途徑的必要元素，對於維持活動力及良好精神也不可獲缺。因此，民眾應注意完整且均衡的營養素攝取維持腦健康！
台人飲食普遍不均！營養師：建議補充含20種以上維生素與礦物質的綜合維他命！
根據衛福部所發布《2017~2020年國民營養健康狀況變遷調查》結果指出，台灣人的飲食普遍不均衡，很難達到建議的營養攝取標準，45歲以上民眾超過8成蔬果攝取量未達標準！像是維生素D、維生素B6、鋅、葉酸等與認知、記憶功能相關的營養素，都是大部分人經常缺乏的營養素。而現代人受工作、生活型態影響，普遍外食又忙碌，要維持完整營養的攝取並不容易，補充綜合維他命能夠更方便、有效地補充大腦所需的各種營養素與礦物質。
李婉萍營養師表示，若難以依靠日常飲食攝取到完整營養，建議補充含20種以上維生素與礦物質的綜合維他命，不只顧頭腦也顧身體。綜合維他命中含有B群、維生素C及多種礦物質都是對於大腦來說不可或缺的營養素。每天一顆綜合維他命來補足這些所需的營養，對現代人可說是一個方便又有效的方法。
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