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年前轉職蠢蠢欲動　人力銀行曝：這「兩」大條件最吸人才

▲信義房屋十二期福星店主任張郁琪（前排中）在30歲之際，選擇轉職信義房屋。（圖/品牌提供）
▲信義房屋十二期福星店主任張郁琪（前排中）在30歲之際，選擇轉職信義房屋。（圖/品牌提供）

生活中心／綜合報導

每年年末又到了轉職潮，不少人都會在這時候開始為新的年度，展開新的工作規劃，根據人力銀行最新的「歲末跳槽風與企業招募潮調查」，結果顯示竟有高達9成上班族，會考慮在農曆年前換工作，而且有超過6成受訪者，其實早已開始投遞履歷，而在眾多工作條件中，最能吸引人才的又是哪些呢？其實大部分的人還是相當看重公司福利，尤其是「多元獎金與三節獎金」、「見紅就休」、「有颱風假」等，都被視為大家求職的考量條件之一。

房仲龍頭信義房屋，每年也有不少來自服務業的從業人員轉職加入，全台直營的信義房屋提供保障5萬薪資6個月、多元獎金，而且三節「見紅就放假」，就連颱風假，也因為體恤員工的通勤安全，當天一律停止上班，各項「幸福企業」指標成為不少人轉職首選。

而且信義房屋除了厚植人才培育、薪資福利之外更提供180天的新人培訓計畫，近年也積極打造共融職場，包括女性同仁與主管占比逐年提高、晉升不看年齡與年資，人人都有晉升機會。員工福利端也持續優化，其中最受員工歡迎的「信福幣」形同每年加薪1至1.5萬元，甚至總公司幕僚單位，為了體恤員工節省通勤，採用彈性工時制度等。

信義房屋房仲業務的完整的的薪資、福利制度，讓現任的信義房屋十二期福星店主任張郁琪，在即將滿30歲時從銷售服務業轉換跑道進入，張郁琪將活潑熱情的個性及過去累積的銷售經驗加以融合，更把握各種與商圈住戶面對面互動的機會，久而久之，許多住戶對她的認真、活力很有印象，開始主動打電話來表達有買賣屋需求，加上她善於觀察客戶需求，結合公司的數位工具資源，入職第一年就創造800萬元業績，拿到「新秀獎」殊榮。

轉換跑道不可怕，張郁琪認為，從服務業轉職房仲業，最主要就是「給自己一個機會」，打開自己創造收入、職涯發展的可能性，同時也能拓展人脈及視野，因此，她看準了信義房屋對員工的多元培訓、職涯規劃格外重視，憑藉著集團明確的學習與晉升管道，一步步成長之於，也因為信義房屋春節、端午、中秋都有完整休假，也多了很多好好陪伴家人的時間。欲了解更多企業員工福利請至信義房屋人才招募網查詢。

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