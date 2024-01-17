「台北租屋」準公婆嫌鄉下人 苗栗妹抖家底：我媽新竹2公寓出租
「住台北就當自己很了不起嗎？」苗栗一名妹子和男友近期計畫結婚，小倆口目前住娘家買的公寓生活，妹子打算婚後把房子還給爸媽，讓爸媽恢復原有的租金收入，未料卻被準婆婆質疑「為什麼要多花錢租房子」，還嫌棄她是「苗栗鄉下人」，氣得妹子抖出家裡在桃竹苗有3間房，而男友家則是台北租屋族。
記者徐銘穗/綜合報導
當事苗栗妹子在臉書「匿名公社」發文，抱怨以台北人為豪的未來公婆，先是認為年前結婚不吉利，準婆婆嫌她是「苗栗鄉下人」，不想給聘金，還嫌棄她媽媽嫁妝給太少，感嘆：「他們一直都不喜歡我！」也不解她是工程師助理，靠自己賺錢，男友爸媽卻開口閉口強調「門當戶對」。
她話鋒一轉，透露家裡在苗栗有1棟透天厝、新竹2間公寓出租中，但男友爸媽家一直都在台北租房子，「論家境我根本不輸他們家」，就連男友替她說話，搞到最後變成吵架大會，「為什麼一定要干預小孩的感情和婚事？我們家到底那點輸他們？住在台北就這麼了不起？」
貼文被轉到「爆料公社」引發討論，網友都勸說，感情不是兩個人的事而已，「要是真的嫁過去，婆媳問題夠妳煩的了」，還有過來人現身說「其實他父母已經不喜歡妳了，就趁早放棄也好或不要登記」。眾人幾乎一面倒勸她早日放生，脫離苦海，也恭喜她在婚前就看清真相。
精神科醫師、作家鄧惠文曾在臉書分享，其實婆媳問題本質是「安全感」，雙方都希望被喜歡，但是太緊張害怕，或太小看彼此想要被肯定的需求，於是無法示弱、虛張聲勢，讓誤會層疊上去，沒有彼此照顧的空間。她在婆媳問題案例中常發現，要完全解決婆媳問題，不只要能「把婆婆當媽媽」，還要能「把婆婆當外人」。