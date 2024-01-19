地方創生基金會歡慶2歲生日趴　首度公開「雲嘉南農村樣態」報告

這份「雲嘉南地區農村樣態與發展藍圖」調查報告，是由台灣地方創生基金會委託國立中正大學經濟學系教授崔曉倩負責，結合中研院的原始數據，將這些本來調查以儀表板方式呈現，可以對於一般民眾而言，更有閱讀性以及普及性。
透過這次的「雲嘉南地區農村樣態與發展藍圖」調查報告，抽絲剝繭了缺工、青年外移、地層下陷、水患等問題。不只發現問題，更希望對症下藥，也提供了相關的解決方向。台灣地方創生基金會董事長陳美伶也表示，希望藉由這個二歲生日的紀念時刻，與企業夥伴、媒體共同分享基金會的成果與展望。
也呼應了基金會整年度主動向企業尋求媒合機會，希望能讓更多人能夠看到台灣各地的創生故事與成果，並且體驗到各地的特色產品與服務，陳美伶強調，期待這次的生日派對能夠增進企業主和採購主，對地方創生的理解和支持，並且激發更多的永續思維與行動。
台灣地方創生基金會在2023年，除了持續與玉山銀行合作融資專案外，也增加了資源合作的夥伴，包括有亞洲跨境設計品牌購物網站PINKOI，開設地方創生主題館、台灣優質親子體驗活動平台Niceday，合作冒險島傳說計畫、台灣微光行動協會照亮134 個偏鄉角落計畫，也跟台新金控證券部門提供資本市場諮詢輔導協助，以及將與台灣LINE公司啟動系統營運合作等，各種強強聯手合作，目的都是希望協助平台上的團隊，可以在最好的工具幫助下，強化在地方深根的能量。
俗話說得好：「一個人走得快，一群人才走得遠」，台灣地方創生基金會也將邁進第三年，希望透過這樣不斷地拋磚引玉，能夠吸引更多的企業響應，展望2024，台灣地方創生基金會期待與企業的策略結盟，可以在台灣持續遍地開花，帶動更多地方創生夥伴。
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