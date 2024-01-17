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異國趣味年菜！新住民培力計畫曝　高雄移民署辦理多元文化講座

▲ 移民署邀請新住民講師介紹東南亞年菜文化。（圖／移民署提供）
▲ 移民署邀請新住民講師介紹東南亞年菜文化。（圖／移民署提供）

國際中心賴正琳／綜合報導

農歷年節將近，移民署南區事務大隊高雄市第一服務站於今（17）日辦理「新住民家庭教育及法令宣導課程」活動，邀請柬埔寨新住民徐閤芸女士擔任多元文化講座，介紹東南亞年菜文化。同時，服務站也宣導「新住民及其子女培力與獎助(勵)學金計劃」，歡迎符合申請資格的新住民及其子女，踴躍報名參加。

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受到華人文化影響，許多東南亞國家都會過農歷新年，但各國的年菜寓意都有些不同。徐閤芸向新住民分享自己手作的香蕉葉粽子及發糕等柬埔寨過年常見的食物，並介紹多項趣味的南洋年菜。像是在新加坡及馬來西亞一帶流行的「撈魚生」，人們先準備好生魚片、五顏六色的蔬菜絲及調味醬，再用長竹筷把所有材料撈（拌）在一起，口中同時大聲說出吉祥話，過程中食材常弄的滿桌滿地，越亂運勢越旺。越南過年食用「方粽」，則是為紀念始祖「雄王」，方粽也象徵大地母親，蘊含晚輩對父母養育的感恩之心。印尼「黃姜飯」推疊成塔狀，除了外觀有代表吉祥的黃色外，也有祈求神明庇佑的意思。

另移民署112學年度「新住民及其子女培力與獎助(勵)學金計劃」即將開跑！線上報名期間自113年2月22日至同年3月22日止，申請資格為目前就讀國小以上之新住民子女、高中(職)以上之新住民及持有近3年內（110、111或112年度）由勞動部制發之甲、乙、丙或單一級別「中華民國技術士證」之新住民，視獎項不同，核發新台幣2,000元至5萬元不等的獎助(勵)學金。高雄市第一服務站人員特別提醒，新住民申請證照獎勵金時，須先登入「新住民及子女培力與獎助（勵）學金系統」，並於完成系統報名後，檢具載有流水編號之申請表及應檢附文件，寄至內政部移民署（以郵戳為憑），才算完成報名作業喔！

高雄市第一服務站主任徐志權表示，台灣是個相當包容的社會，新住民分享母國風土習俗，除可讓民眾體驗異國文化之美外，並可增進彼此的瞭解與尊重，學習「尊重多元、欣賞差異」的觀念與態度。另為協助新住民及其子女展能及圓夢，移民署推展多項培力計劃，並將計劃報名簡章等相關資訊公佈於「新住民培力發展資訊網」(https://ifi.immigration.gov.tw/wSite/mp?mp=1)，歡迎新住民多加使用，對於新住民培力計劃報名方式若有相關問題，可逕洽高雄市第一服務站(07)715-1660，或至服務站由專人協助線上操作。

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