異國趣味年菜！新住民培力計畫曝　高雄移民署辦理多元文化講座

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另移民署112學年度「新住民及其子女培力與獎助(勵)學金計劃」即將開跑！線上報名期間自113年2月22日至同年3月22日止，申請資格為目前就讀國小以上之新住民子女、高中(職)以上之新住民及持有近3年內（110、111或112年度）由勞動部制發之甲、乙、丙或單一級別「中華民國技術士證」之新住民，視獎項不同，核發新台幣2,000元至5萬元不等的獎助(勵)學金。高雄市第一服務站人員特別提醒，新住民申請證照獎勵金時，須先登入「新住民及子女培力與獎助（勵）學金系統」，並於完成系統報名後，檢具載有流水編號之申請表及應檢附文件，寄至內政部移民署（以郵戳為憑），才算完成報名作業喔！
高雄市第一服務站主任徐志權表示，台灣是個相當包容的社會，新住民分享母國風土習俗，除可讓民眾體驗異國文化之美外，並可增進彼此的瞭解與尊重，學習「尊重多元、欣賞差異」的觀念與態度。另為協助新住民及其子女展能及圓夢，移民署推展多項培力計劃，並將計劃報名簡章等相關資訊公佈於「新住民培力發展資訊網」(https://ifi.immigration.gov.tw/wSite/mp?mp=1)，歡迎新住民多加使用，對於新住民培力計劃報名方式若有相關問題，可逕洽高雄市第一服務站(07)715-1660，或至服務站由專人協助線上操作。