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房市／萬大線土城段將動工　信義房屋：這區域受惠

▲萬大線二期土城段即將動工，首要受惠的區域即是土城暫緩重劃區。（圖／資料照片）
▲萬大線二期土城段即將動工，首要受惠的區域即是土城暫緩重劃區。（圖／資料照片）

家庭消費中心／綜合報導

捷運萬大線第二期土城段簽約，最快將於3月動工，預計2027年完工，完工後，首要受惠的區域為萬大線行經的土城暫緩重劃區，過去仍有4字頭，現實價登錄已有6字頭紀錄，信義房屋專家表示，在捷運線簽約前，已有許多自住年輕族群超前部署，且生活機能逐漸成形，除了原有的家樂福、壽司郎、UNIQLO，去年更增加了全國電子、寶雅、麥當勞等連鎖店，居住所需皆可步行到達。

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信義房屋土城清水店主任顏究真表示，早在捷運萬大線第二期土城段簽約消息之前，就有許多購屋族超前部署，先購買預售屋，待預售屋完工入住，趕上捷運線通車，大多以台北市、新北市板橋區的居民，因為所居地房價漸高的緣故而來，以年輕自住客族群為主。

顏究真表示，三年期間，土城暫緩重劃區房價從4字頭升至6字頭有3個因素支撐，首先為營造業缺工缺料，而土城地區能蓋的土地也越來越少，在自住需求持續強勁狀況下，新建案一開案很快就完銷。

再來，顏究真分析，土城暫緩重劃區超過一半都是自住族群，因此要出售的屋主較少，而置產客也看好區域的未來發展性，不會降價出售，因此市場上物件稀少，在供不應求的狀況下，支撐房價上揚，

第三就是萬大線土城段的交通利多，顏究真表示，目前土城暫緩重劃區的居民若要搭乘捷運，可以走路約10分鐘或是騎Youbike到板南線的土城站或海山站，若是萬大線通車後，交通將更加方便。

而也因人口逐漸入住，生活機能也逐漸完善，去年有進駐寶雅、麥當勞、全國電子等連鎖店，顏究真說，位於土城暫緩重劃區中心處的某塊空地，也將進駐統一百貨，將蓋新大樓，也將有更多連鎖餐飲進駐，當地居民都很期待。

顏究真表示，區域內青雲路至德霖科技大學之預售屋單價行情約53～57萬，青雲路至金城路之預售屋單價行情約57～62萬，而斬龍山公園周遭預售屋單價行情約60～66萬，買方因為金城路有萬大線的利多，因此單價較德霖科技大學高，並且斬龍山公園這側的預售屋因為已有目前板南線捷運站，再加上未來萬大線，形成雙捷運線交會，交通將更為便利，因此成為單價差別的關鍵因素。
 

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