房市／營造過年感　信義房屋分享居家DIY密技

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信義居家也分享開運小秘方，如果一整年的運勢不佳，整理時可象徵性地以清潔用具由大門向外揮掃，把壞運趕走；但若是一整年都收穫好運，則相反向內掃除，把好運留下繼續迎接新的一年。
進行居家清理後，信義居家建議可透過DIY新年布置來增添家中年味，購買材料，自行題寫趣味的新年諺語、祝賀詞或是裁剪圖樣，為自家新年打造專屬的祝福、裝飾出獨一無二的春節喜氣感。在布置同時，也可巡視四周環境，如果發現牆壁油漆老舊斑剝或壁紙因潮濕而浮起脫落，也可在年後趕緊修繕換新。
打造年味儀式感第三步，可透過準備新年料理來達成。現代人因家庭結構改變，人口較少，若不考慮訂購成套的年菜或到餐廳圍爐，也可以透過準備幾道簡單的新年料理應應景，如象徵步步高升的年糕、有好彩頭、好兆頭寓意的蘿蔔糕，或是外型像元寶，有財源滾滾意涵的餃子；另外水果類則可選擇金黃澄亮、大吉大利的橘子，以及有喜氣紅、象徵一年平平安安的蘋果，讓全家人在餐桌上就能感受到年味。
此外，春節假期間，不妨安排走春迎福氣、招好運，除了外出踏青或是到親友家拜年互道恭喜，也可安排三五好友一起慶祝。
信義居家建議在長達一周的年假結束後，可藉由環境的整理，幫助自己調整腳步，透過舒適的環境帶來好心情，也能愉快的往前邁進。若年前已進行過大掃除，年後針對年假間常用的區塊採取重點清潔即可；若年前未能有時間清理，不妨於此時再行大掃除，不僅無時間壓力，因年後人力較充裕，有意委外清潔者亦有機會享優惠。信義居家提醒想委外找尋居家清潔的民眾，務必找尋信譽良好的廠商，或者透過有嚴格把關的第三方公正平台預約，以保障自身權益。