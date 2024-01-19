台灣房價下修機會來了！少子化「房市空頭」　專家預測在這年上演

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📌2001+4年=2005年 幼兒園需求明顯下降，隨時間推移，國小、國高中與大學等教育事業市場大受打擊。
📌2001+18=2019，讀完高中職的新鮮人投入職場，缺工問題浮現。
📌2001+22=2023，大學應屆畢業生投入職場，缺工問題惡化的開始，未來只會更嚴峻。
📌2001+30～33=2031～2034年，適婚年齡的結婚人數銳減，婚紗、婚宴需求急凍。
📌2001+40～45=2041～2046年首購族需求下滑，對房市衝擊的浪潮襲來。
為何少子化對房市影響要加40~45年？何世昌說明，因爲少子化伊始的這批人並非出生就去買房，根據聯徵中心資料，目前首購族主力已延至40～45歲，所以少子化這批孩子變成首購主力最快也會是40年以後，說不定到時候會延到45～50歲。如果想等17年後房價跌了再買房，可能有4隱憂。
1.2041年後房市進入空頭，但現在到2041會漲多少？如果17年漲100%，2041後10年跌2～3成，那晚點買並沒有比較划算。
2.2041年後房價沒跌，等了個寂寞。
3.都會區漲、偏鄉跌，日本就是最好的範例，如果照日本的經驗，都會區房價仍舊會創新高，晚一點買有何意義。
4.明天要吃什麼都不確定了，17年後會發生什麼情況誰曉得？說不定到時候ㄧ堆大陸人來買房了，沒必要把人生大事拿去賭一個不確定的未來。