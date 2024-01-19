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台灣房價下修機會來了！少子化「房市空頭」　專家預測在這年上演

▲台灣生育率低迷，房價高漲，不少人期待少子化衝擊影響房市。專家預料，少子化「房市空頭」將在2041年襲來。（示意圖／取自 Pixabay）
▲台灣生育率低迷，房價高漲，不少人期待少子化衝擊影響房市。專家預料，少子化「房市空頭」將在2041年襲來。（示意圖／取自 Pixabay）

記者徐銘穗/綜合報導

台灣生育率排名全世界倒數第一，小孩愈生愈少，不少學校都因招生困難而關門，少子化難道不會影響房市嗎？馨傳不動產智庫執行長何世昌指出，不是沒影響，而是時間未到。至於少子化衍生的「房市空頭」，他也明確預測將在2041年來襲，但想等17年後房價跌了再買房，有4隱憂。

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何世昌表示，關於少子化對房市的影響，是業者與民眾都很關注的議題。他說明，自2001年開始，新生兒人數驟降且未再回到30萬人以上，是奠立少子化趨勢的關鍵年度，並以此推估以下各時間點，對各產業造成的影響。

📌2001+4年=2005年 幼兒園需求明顯下降，隨時間推移，國小、國高中與大學等教育事業市場大受打擊。

📌2001+18=2019，讀完高中職的新鮮人投入職場，缺工問題浮現。

📌2001+22=2023，大學應屆畢業生投入職場，缺工問題惡化的開始，未來只會更嚴峻。

📌2001+30～33=2031～2034年，適婚年齡的結婚人數銳減，婚紗、婚宴需求急凍。

📌2001+40～45=2041～2046年首購族需求下滑，對房市衝擊的浪潮襲來。

▲少子化與高齡化時代下，兩代宅與單身宅漸崛起。（圖／信義房屋提供）
▲少子化與高齡化時代下，兩代宅與單身宅漸崛起。（示意圖／信義房屋提供）
為何少子化對房市影響要加40~45年？何世昌說明，因爲少子化伊始的這批人並非出生就去買房，根據聯徵中心資料，目前首購族主力已延至40～45歲，所以少子化這批孩子變成首購主力最快也會是40年以後，說不定到時候會延到45～50歲。如果想等17年後房價跌了再買房，可能有4隱憂。

1.2041年後房市進入空頭，但現在到2041會漲多少？如果17年漲100%，2041後10年跌2～3成，那晚點買並沒有比較划算。

2.2041年後房價沒跌，等了個寂寞。

3.都會區漲、偏鄉跌，日本就是最好的範例，如果照日本的經驗，都會區房價仍舊會創新高，晚一點買有何意義。

4.明天要吃什麼都不確定了，17年後會發生什麼情況誰曉得？說不定到時候ㄧ堆大陸人來買房了，沒必要把人生大事拿去賭一個不確定的未來。


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