勞工10萬元紓困貸款今最後1天！最低月繳107元　申請網址、條件QA

影／他小時候亂畫牆壁！長大後塗鴉獨棟豪宅　千萬人圍觀讚是藝術

▲英國藝術家「Mr Doodle」小時候曾把自己臥房牆壁畫滿塗鴉，長大成名後，花了2年把價值150萬美元（約新台幣4700萬元）肯特郡的家全塗鴉了。（圖／翻攝IG@mrdoodle）
▲英國藝術家「Mr Doodle」小時候曾把自己臥房牆壁畫滿塗鴉，長大成名後，花了2年把價值150萬美元（約新台幣4700萬元）肯特郡的家全塗鴉了。（圖／翻攝IG@mrdoodle）

記者徐銘穗/綜合報導

如果孩子愛亂塗家裡的牆壁，請先不要生氣，來看看這位藝術家的故事！英國29歲的鬼才藝術家「Mr Doodle」塗鴉先生，憑藉著一隻麥克筆，以密鋪式的簡單線條塗鴉風靡全球，他2020年斥資150萬美元（約新台幣4700萬元），買下屬於自己、位在肯特郡（Kent）的第一個家，花2年時間親筆用塗鴉塗滿家中每一個角落，當他的塗鴉豪宅完成公開後，千萬人都驚呆了。

我是廣告 請繼續往下閱讀
本名山姆．考克斯（Sam Cox）的Mr Doodle塗鴉先生很小的時候就展現藝術天分，其4公尺寬的巨幅畫作《Spring》2020年在東京拍出9500萬日幣（約新台幣2980萬元）高價，刷新他個人拍賣紀錄。他日前在臉書公開1分30秒的塗鴉豪宅快速導覽影片，讓其塗鴉豪宅再度引爆討論。

據悉，Mr Doodle在2020年擁有了屬於自己的第一個家，他花了整整2年的時間，用掉2296支馬克筆、401罐黑色噴漆與286瓶黑色顏料，用即興創作的手繪塗鴉填滿了這棟2層獨棟豪宅的每個角落。

▲Mr Doodle塗鴉先生的兩層樓豪宅布滿親筆塗鴉，就連車子也沒放過。（圖／翻攝IG@mrdoodle）
▲Mr Doodle塗鴉先生的兩層樓豪宅布滿親筆塗鴉，就連車子也沒放過。（圖／翻攝IG@mrdoodle）
他曾受訪表示，塗鴉整棟房子過程中，最困難的部分他認為是天花板，「脖子和背非常痛」，雖然他有時1天只能抽出2~3小時塗鴉自己的家，導致完工日期一延再延，但他很享受塗鴉過程，甚至有種不想結束的心理。

Mr Doodle在2022年10月，公開了他的塗鴉豪宅，他稱是自己「最好的作品」，也滿足了他兒時的願望，那就是「在充滿塗鴉的環境生活」。他也曾在Instagram有感而發，寫道︰「我要感謝我的媽媽和爸爸，因為自從我小時候他們讓我在臥室的牆上畫畫。」爸媽對他的不設限，正是Mr Doodle創造藝術的起點。
 


接地氣！Google 首頁驚現「投票」塗鴉　快速進「台灣總統大選」

台南圖書館公告「勿用排泄物塗鴉」！萬人嚇壞　館長認：真人真事

塗鴉大師班克西新作亮相1小時就被拆走　倫敦市議會呼籲警方調查

無良！韓國景福宮外牆遭人噴漆「免費電影」塗鴉　復原估需一週

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
2024總統大選