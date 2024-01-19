影／他小時候亂畫牆壁！長大後塗鴉獨棟豪宅 千萬人圍觀讚是藝術
如果孩子愛亂塗家裡的牆壁，請先不要生氣，來看看這位藝術家的故事！英國29歲的鬼才藝術家「Mr Doodle」塗鴉先生，憑藉著一隻麥克筆，以密鋪式的簡單線條塗鴉風靡全球，他2020年斥資150萬美元（約新台幣4700萬元），買下屬於自己、位在肯特郡（Kent）的第一個家，花2年時間親筆用塗鴉塗滿家中每一個角落，當他的塗鴉豪宅完成公開後，千萬人都驚呆了。
記者徐銘穗/綜合報導
本名山姆．考克斯（Sam Cox）的Mr Doodle塗鴉先生很小的時候就展現藝術天分，其4公尺寬的巨幅畫作《Spring》2020年在東京拍出9500萬日幣（約新台幣2980萬元）高價，刷新他個人拍賣紀錄。他日前在臉書公開1分30秒的塗鴉豪宅快速導覽影片，讓其塗鴉豪宅再度引爆討論。
據悉，Mr Doodle在2020年擁有了屬於自己的第一個家，他花了整整2年的時間，用掉2296支馬克筆、401罐黑色噴漆與286瓶黑色顏料，用即興創作的手繪塗鴉填滿了這棟2層獨棟豪宅的每個角落。
他曾受訪表示，塗鴉整棟房子過程中，最困難的部分他認為是天花板，「脖子和背非常痛」，雖然他有時1天只能抽出2~3小時塗鴉自己的家，導致完工日期一延再延，但他很享受塗鴉過程，甚至有種不想結束的心理。
Mr Doodle在2022年10月，公開了他的塗鴉豪宅，他稱是自己「最好的作品」，也滿足了他兒時的願望，那就是「在充滿塗鴉的環境生活」。他也曾在Instagram有感而發，寫道︰「我要感謝我的媽媽和爸爸，因為自從我小時候他們讓我在臥室的牆上畫畫。」爸媽對他的不設限，正是Mr Doodle創造藝術的起點。