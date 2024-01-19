貴族世家、我家牛排賺錢手法曝！客結帳喊虧　老饕認：公開的秘密

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貼文曝光後，不少老饕紛紛回應「.....已經整組賣你400多了，還要貪那塊牛排當另外一餐，人家是要賺什麼錢」、「這種牛排館本來就是點牛排壓縮你吃buffet空間啊，不然怎麼賺錢啊」、「店家不用賺錢嗎？那每個人都點牛排狂吃沙拉吧，然後再外帶牛排，店家不就超虧了」、「規定就是規定，覺得虧就不要去吃，人家都不用賺錢的嗎？」、「這不是公開的秘密嗎？牛排本來就是墊你胃，畢竟你是去吃牛排不是吃buffet吧。」
而《NOWnews》記者也實際到「我家牛排」官網查詢，發現官方在自助吧141公分以上的售價是330元，然而最便宜的排餐則是380元，等於民眾加價50元就能享用到一整塊牛排+自助吧，想當然許多人都會選擇後者的方案更為划算，但這樣的用意並不是要讓客人先在自助吧爽吃之後，又能夠以便宜價差外帶整塊牛排，長期下來自助吧的食材消耗量一定更大，店家很可能因此賺不到錢。
另外根據「我家牛排」官網也清楚寫下「為了維持餐點的美味及您的健康，店內餐點請於店內食用，且不提供打包服務」；而同樣類型的「貴族世家」也在官網解釋，排餐及沙拉吧都是僅限店內食用，所有食物禁止打包，因肉品及海鮮在16~52℃環境中擱置1至3小時，將會使微生物迅速生長，恐造成身體不適而不能食用，為維護食品安全及您的健康故禁止打包，感謝您的配合。
顯然如果認為這樣主餐是無法打包的情況算很虧，那還倒不如直接只吃沙拉吧，或者像是該網友的狀況，讓小孩只點沙拉吧，大人的牛排分數塊給小孩即可。過去就有平價牛排店提供免費加麵的服務，結果有顧客因而鑽漏洞，明明已經吃飽還是繼續加麵，接著喊出要打包，讓老闆相當傻眼，認為好意被糟蹋，只能說做人還是不要太蕭貪（貪心台語）啊！