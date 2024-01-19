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貴族世家、我家牛排賺錢手法曝！客結帳喊虧　老饕認：公開的秘密

▲複合式的牛排館像是「我家牛排」、「貴族世家」憑藉旗艦館的服務，近幾年引起不少話題，繼續在平價牛排市場屹立不搖。（圖/讀者提供）
▲複合式的牛排館像是「我家牛排」、「貴族世家」憑藉旗艦館的服務，近幾年引起不少話題，繼續在平價牛排市場屹立不搖。（圖/讀者提供）

記者張嘉哲/綜合報導

在台灣販售牛排的店家有許多種形式，有在夜市擺攤的平價牛排、簡約的平價牛排館，甚至是複合型的牛排+buffet都有。其中複合式的牛排館像是「我家牛排」、「貴族世家」近年因為受到新型吃到飽競爭衝擊，店家收掉不少，但也憑藉著「旗艦店」、「鮮饌館」的型態繼續屹立不搖。然而就有顧客前往用餐時，突然心中有疑問，表明自己到我家牛排旗艦館用餐，但是結帳時，主餐牛排吃不完卻不能打包，讓他直呼這樣感覺很吃虧！

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有網友在臉書社團「台灣大胃王buffet吃到飽情報站」貼文指出「去吃了我家牛排旗艦店，真的東西好多吃好飽，但是小孩的部分也有點了牛排不是沙拉吧，結果因為其他東西吃太多，主餐牛排只吃一兩口，結帳時詢問店員可不可以打包，結果不行，為什麼主餐不能打包，不是花錢買主餐附贈自助吧嗎？吃不完也不能帶走真的很吃虧又浪費」。

▲我家牛排旗艦店開立之後，成功復甦「我家牛排」品牌，店內只要點排餐就能享用buffet吃到飽，性價比超高。（圖/Google評論）
▲我家牛排旗艦店開立之後，成功復甦「我家牛排」品牌，店內只要點排餐就能享用buffet吃到飽，性價比超高。（圖/Google評論）
貼文曝光後，不少老饕紛紛回應「.....已經整組賣你400多了，還要貪那塊牛排當另外一餐，人家是要賺什麼錢」、「這種牛排館本來就是點牛排壓縮你吃buffet空間啊，不然怎麼賺錢啊」、「店家不用賺錢嗎？那每個人都點牛排狂吃沙拉吧，然後再外帶牛排，店家不就超虧了」、「規定就是規定，覺得虧就不要去吃，人家都不用賺錢的嗎？」、「這不是公開的秘密嗎？牛排本來就是墊你胃，畢竟你是去吃牛排不是吃buffet吧。」

而《NOWnews》記者也實際到「我家牛排」官網查詢，發現官方在自助吧141公分以上的售價是330元，然而最便宜的排餐則是380元，等於民眾加價50元就能享用到一整塊牛排+自助吧，想當然許多人都會選擇後者的方案更為划算，但這樣的用意並不是要讓客人先在自助吧爽吃之後，又能夠以便宜價差外帶整塊牛排，長期下來自助吧的食材消耗量一定更大，店家很可能因此賺不到錢。

▲我家牛排旗艦店有高達20種水果可以選擇，幾乎想要吃什麼水果都能一次滿足，讓不少老饕大讚「水準太高」。（圖/buffet吃到飽推薦）
▲但有網友表示，小孩點排餐卻吃不完但是「不能打包」，讓她認為非常吃虧，老饕也揭開其中原因。（圖/buffet吃到飽推薦）
另外根據「我家牛排」官網也清楚寫下「為了維持餐點的美味及您的健康，店內餐點請於店內食用，且不提供打包服務」；而同樣類型的「貴族世家」也在官網解釋，排餐及沙拉吧都是僅限店內食用，所有食物禁止打包，因肉品及海鮮在16~52℃環境中擱置1至3小時，將會使微生物迅速生長，恐造成身體不適而不能食用，為維護食品安全及您的健康故禁止打包，感謝您的配合。

顯然如果認為這樣主餐是無法打包的情況算很虧，那還倒不如直接只吃沙拉吧，或者像是該網友的狀況，讓小孩只點沙拉吧，大人的牛排分數塊給小孩即可。過去就有平價牛排店提供免費加麵的服務，結果有顧客因而鑽漏洞，明明已經吃飽還是繼續加麵，接著喊出要打包，讓老闆相當傻眼，認為好意被糟蹋，只能說做人還是不要太蕭貪（貪心台語）啊！

▲網友久違前往貴族世家用餐，發現店內人潮眾多，討論「貴族世家是否有機會復活」，引發熱議。（圖/台灣大胃王buffet吃到飽分享）
▲貴族世家的主餐也是不能打包的，官網上面用餐規則都有寫清楚。（圖/台灣大胃王buffet吃到飽分享）

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