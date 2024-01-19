世界最大皇宮舉辦婚宴！汶萊王子結婚引熱議 438億元奢華宮殿曝
汶萊王子阿布杜馬丁（Prince Abdul Mateen）與白富美阿妮莎（Anisha）近期完婚，他們舉行婚宴的努魯伊曼皇宮是斥資14億美元（約等同於新台幣438億元）打造的奢華宮殿，該皇宮被金氏世界紀錄認定為世界上最大的住宅用宮殿。
國際中心賴正琳／綜合報導
整場婚禮從1月7日舉行至1月16日，這場奢華婚禮使得汶萊成為全球焦點，並迎來了5,000名國內外賓客，其中包括世界領導人和皇室成員。整個婚禮在汶萊首都斯里巴卡旺（Bandar Seri Begawan）的努魯伊曼皇宮舉行，此皇宮也是汶萊蘇丹的住處。
此皇宮共有1788個房間，佔地20萬坪，如此龐大的宮殿僅在開齋節期間開放，這是一年一度慶祝的節日，標誌著穆斯林齋戒月的結束，約莫於九月中旬開放遊客入內參觀。
努魯伊曼宮殿擁有257間浴室、五個游泳池、可容納200匹馬的馬厩、一個直升機停機坪和一座可容納1,500人的宏偉清真寺。宮殿的主要裝潢材料是黃金和大理石，大圓頂天花板還鍍有真金。而皇宮的宴會廳，可以同時容納5000人用餐。而國王的辦公室和起居室，則全部以金、銀和鑽石作為裝潢原料，包括寶座、畫框、碗、水杯都是純金鑄造的。
雖然本次完婚的馬丁王子身為汶萊蘇丹第十個孩子，不太可能登上蘇丹之位，但由於他允文允武，擁有高學歷、才華和自律的生活，因此備受汶萊蘇丹的寵愛，更成為汶萊王室的「門面」，不但經常陪伴蘇丹出席重要外交場合，他的社群平台也吸引超過兩百萬人追蹤，儼然成汶萊的觀光推廣大使。