Toyz超派怒告超哥「殺人未遂」！律師透露難成立：最高判5年以下
Toyz 與網紅超哥昨（20）晚爆發嚴重衝突，Toyz 到超哥新開的海鮮丼飯點評食材，兩人在店門口卻發生口角，超哥一氣之下當街爆打 Toyz ，導致後者送醫，今（21）日凌晨，Toyz 也委任律師，提出殺人未遂、傷害、恐嚇、違反組織犯罪條例等4項告訴，對此律師廖芳萱表示，以本案狀況來看，傷害罪成立機率較高，最高處5以下有期徒刑，殺人未遂條件較難達成，但傷害為告訴乃論，後續雙方也可能達成和解，後續發展值得關注。
記者張志浩／綜合報導
Toyz 昨日被超哥痛毆後，當場流血攤坐在地，送醫發現身上有多處瘀青、挫傷，頭部撕裂傷嚴重也縫了10幾針，而針對 Toyz 提告的4項罪名，廖芳萱指出，是否構成殺人未遂除了傷勢的嚴重性，還要看是否「有持兇器」，且 Toyz 若無腦震盪，最嚴重為頭部撕裂傷的話，通常這類用徒手毆打的社會案件，最終多以傷害罪為主，可處5年以下有期徒刑、拘役或50萬以下罰金。
至於恐嚇罪的部分，廖芳萱指出，光是透過 Toyz 流出的直播畫面，無法明顯判斷超哥的言語是否構成恐嚇罪，但毆打期間「問候對方父母」的話語有可能構成公然侮辱，若恐嚇罪要成立，後續還需更多證據，佐證超哥有講出如「殺光你全家」等類，令人擔憂聲明安全的字詞。
至於組織犯罪條例，廖芳萱提及，這項罪名成立的條件也較高，組織犯罪要是一群人各自犯罪，且較有全面性的策劃與行動，但 Toyz 與超哥的案件偏單一類型傷害罪，推測會做出組織犯罪條例的提高，是希望將刑期加重，並將相關人員也納入調查範圍。
廖芳萱總結，Toyz 與超哥本次衝突，較容易構成的可能只有傷害罪，可處5年以下有期徒刑、拘役或50萬以下罰金，且通常這類案件不會到羈押的程度，除非超哥在外長期都有鬥毆的案例；此外，雖然 Toyz 本身還有毒品案官司纏身，但並不會影響本次提告的權利或對後續判罰有實質影響。