Toyz點評超哥丼飯難吃！眾困惑「真的有公正嗎」　老饕評價超意外

我家牛排、貴族世家「生存手法」曝光！老饕吃飽才懂：實在很聰明

▲貴族世家雖然分店已經收了不少，但仍有鮮饌館的店家屹立不搖，以平價牛排+buffet形式擄獲老饕胃口。（圖/Google評論）
▲貴族世家雖然分店已經收了不少，但仍有鮮饌館的店家屹立不搖，以平價牛排+buffet形式擄獲老饕胃口。（圖/Google評論）

記者張嘉哲/綜合報導

我家牛排、貴族世家等店過去在台灣掀起一股buffet+平價牛排的風潮，當時每到用餐時段，店內總是高朋滿座，不過隨著許多新型吃到飽陸續開幕，嚴重衝擊到這種複合型牛排館的生意，因此讓兩家分店收了不少。近年我家牛排招開旗艦店，貴族世家則也有鮮饌館招牌，高CP值的buffet形式讓老饕仍然捧場，就有網友分享前往朝聖之後，吃飽後意外發現其餐廳經營策略，引起討論。

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一名網友在臉書社團「吃到飽buffet餐廳推薦」貼文指出「最近去吃了我家牛排林口A9店，店內的自助吧真的好豐盛，而且價位真的非常經濟又實惠，不過吃飽之後發現，我家牛排旗艦店的沙拉吧只要330元，而最便宜的排餐是380元，這個策略真的很聰明，排餐因為有飽足感，會壓縮吃自助吧的空間，但是加50元就有牛排，太便宜讓人不得不點排餐，其實吃沙拉吧更划算呢」。

▲我家牛排旗艦店開立之後，成功復甦「我家牛排」品牌，店內只要點排餐就能享用buffet吃到飽，性價比超高。（圖/Google評論）
▲網友朝聖我家牛排旗艦店，吃飽後發現，如果只點店內的沙拉吧更為划算，但排餐與沙拉吧的價差實在令人難以抗拒！（圖/Google評論）
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「他們的定價真的還蠻聰明的，正常很少人會只點沙拉吧，畢竟牛排本身就有價值，貼一點錢就能享用牛排，大家都會點排餐」、「貴族世家也是這樣，沙拉吧跟排餐的價格都差價幾十塊錢，吃完牛排，沙拉吧都快吃不下了」、「我家牛排跟貴族世家都是一樣的經營策略，畢竟還是要生存賺錢，靠牛排跟沙拉吧價差，營造點排餐更划算的感覺，但實際上是壓縮你吃沙拉吧的空間」。

《NOWnews》記者也實際到「貴族世家」的官網查看，發現如果只點沙拉吧的話，141公分以上的顧客一個人收費是340元，但是店內最便宜的排餐為380元，等於加上40元就能多享用一塊牛排，除非顧客一開始就鐵了心衝著自助吧去消費，否則大多數人肯定都會選擇排餐更為划算。

▲貴族世家的沙拉吧141公分以上是340元，但店內最便宜牛排排餐僅要380元，不少人都會選擇後者，加價40元享用牛排。（圖/Google評價）
▲貴族世家的沙拉吧141公分以上是340元，但店內最便宜牛排排餐僅要380元，不少人都會選擇後者，加價40元享用牛排。（圖/Google評價）
至於「我家牛排」官網也說明，自助吧141公分以上的售價是330元，然而最便宜的排餐則也是380元，等於民眾加價50元就能享用到一整塊牛排+自助吧，跟貴族世家是同樣的行銷策略，實在讓人難以抗拒這樣的價差，畢竟在外面平價牛排隨便都要150元起跳了，甚至北部一份平價牛排賣破200都有。

記者也曾經到我家牛排中和旗艦店用餐，同行的友人全部都是點排餐，不過確實會出現狀況是，吃完排餐已經相當飽，其實也吃不太下其他沙拉吧的東西；但如果以我家牛排中和旗艦店的菜色來看，只點自助吧的話，絕對能夠吃回本，畢竟多達80種菜色加上15種以上的水果，只花300多元實在太划算！不過也要提醒民眾，這種複合型的牛排館主餐沒吃完並不能外帶，官網都有明文規定，可不要太蕭貪「以為爽吃自助吧還能外帶便宜主餐」，就別用超殺價格加購牛排還要再佔店家便宜囉！

▲我家牛排相信不少人童年都吃過，但你吃過「旗艦店」規格的我家牛排嗎？絕對讓你大改觀！（圖/Google評論）
▲我家牛排和貴族世家的經營手法相同，牛排定價皆以與單點沙拉吧相差不遠，讓顧客甘願點排餐，策略相當的聰明。（圖/Google評論）

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