我家牛排、貴族世家「生存手法」曝光！老饕吃飽才懂：實在很聰明

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貼文曝光後，不少網友紛紛回應「他們的定價真的還蠻聰明的，正常很少人會只點沙拉吧，畢竟牛排本身就有價值，貼一點錢就能享用牛排，大家都會點排餐」、「貴族世家也是這樣，沙拉吧跟排餐的價格都差價幾十塊錢，吃完牛排，沙拉吧都快吃不下了」、「我家牛排跟貴族世家都是一樣的經營策略，畢竟還是要生存賺錢，靠牛排跟沙拉吧價差，營造點排餐更划算的感覺，但實際上是壓縮你吃沙拉吧的空間」。
《NOWnews》記者也實際到「貴族世家」的官網查看，發現如果只點沙拉吧的話，141公分以上的顧客一個人收費是340元，但是店內最便宜的排餐為380元，等於加上40元就能多享用一塊牛排，除非顧客一開始就鐵了心衝著自助吧去消費，否則大多數人肯定都會選擇排餐更為划算。
至於「我家牛排」官網也說明，自助吧141公分以上的售價是330元，然而最便宜的排餐則也是380元，等於民眾加價50元就能享用到一整塊牛排+自助吧，跟貴族世家是同樣的行銷策略，實在讓人難以抗拒這樣的價差，畢竟在外面平價牛排隨便都要150元起跳了，甚至北部一份平價牛排賣破200都有。
記者也曾經到我家牛排中和旗艦店用餐，同行的友人全部都是點排餐，不過確實會出現狀況是，吃完排餐已經相當飽，其實也吃不太下其他沙拉吧的東西；但如果以我家牛排中和旗艦店的菜色來看，只點自助吧的話，絕對能夠吃回本，畢竟多達80種菜色加上15種以上的水果，只花300多元實在太划算！不過也要提醒民眾，這種複合型的牛排館主餐沒吃完並不能外帶，官網都有明文規定，可不要太蕭貪「以為爽吃自助吧還能外帶便宜主餐」，就別用超殺價格加購牛排還要再佔店家便宜囉！