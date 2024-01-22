迎接寒流最冷時段！全台急凍「剩6度」整天濕冷 高山有望下雪
寒流已南下抵台，中央氣象署預報員張竣堯表示，今（22）日入夜到週三（1月24日）清晨，最本波冷空氣最寒冷的時段，全台早晚低溫都在攝氏10度以下，北台灣更是只有攝氏6度，就算到了白天回溫也不明顯，北部中午左右也只有攝氏11度，且華南水氣移入，台南以北、東半部降雨越加明顯，預估北部1000到1500公尺、其它地區2500到3000公尺以上高山都有降雪機會。
記者張志浩／綜合報導
張竣堯說明，今天全台越晚越冷，一直到明（23）日清晨，高雄以北、宜蘭及花蓮等地普遍都在攝氏10度以下，北部近山區空曠地區只有攝氏6度，早上太陽升起後，北部、東北部整天也只有攝氏10至11度、中部攝氏13度，南部及台東攝氏16至18度，明晚至週三清晨也是同樣的溫度變化，氣溫相當寒冷。
張竣堯指出，除了寒流外，搭配華南雲雨區東移影響，今晚開始台南以北、東半部降雨明顯，北部及東北部降雨較為持續，由於水氣較充足，北部1000到1500公尺、其它地區2500到3000公尺以上高山，基本上都有降雪機會，包括大屯山、七星山、太平山、拉拉山、合歡山等。
張竣堯提及，本波寒流預計在週四白天開始減弱，不過週四、週五、週六清晨，受輻射冷卻影響，各地依然寒涼，早晚低溫仍在攝氏10度左右，週四北部白天高溫約攝氏16至18度，中南部、花東攝氏20至22度，溫度逐日回升。
提醒民眾，氣象署目前已針對全台19縣市發布「低溫特報」，今日至週三寒流影響，各地天氣非常寒冷，有攝氏10度以下氣溫發生的機率。
📍橙色燈號（非常寒冷）：新北市、基隆市、台北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、金門縣有攝氏6度以下氣溫發生的機率。台中市、彰化縣、雲林縣、宜蘭縣、花蓮縣有持續攝氏10度左右或以下氣溫發生的機率，連江縣有持續攝氏6度左右或以下氣溫發生的機率。
📍黃色燈號（寒冷）：南投縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市有10度以下氣溫發生的機率。