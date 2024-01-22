寒流籠罩雪崩式降溫！台中以北入夜「全跌破10度」 台北剩8.9度
2024年首波寒流襲台，今（22）日晚上開始，各地氣溫逐步下滑，一小時比一小時還要低，截至晚間9時45分，各縣市的低溫皆在晚間9時過後所創下，據中央氣象署資料，台中以北在晚間9點後的最低溫都已經不超過攝氏10度，桃園最低僅攝氏7.7度，而台北也只有攝氏8.9度，預計北台灣到明（23）日清晨，將出現攝氏6度甚至以下的極端氣溫，民眾務必注意保暖。
記者張志浩／綜合報導
中央氣象署表示，今日各地越晚越冷，台北在晚間9時15分，氣溫已經下探至8.9度，新北晚間9時整氣溫攝氏8度、基隆晚間9時05分氣溫攝氏8.3度、桃園晚間9時20分氣溫攝氏7.7度、新竹晚間9時20分氣溫攝氏8.5度、新竹晚間9時20分氣溫攝氏8.1度、台中晚間9時24分氣溫攝氏9度，皆為單日最低，且後續還會繼續下修。
中南部地區在今日晚間9時過後，最低溫普遍也只剩下攝氏10至13度，中央氣象署提醒，一直到明日清晨，高雄以北、宜蘭及花蓮等地普遍都在攝氏10度以下，北部近山區空曠地區只有攝氏6度，早上太陽升起後，北部、東北部整天也只有攝氏10至11度、中部攝氏13度，南部及台東攝氏16至18度，明晚至週三清晨也是同樣的溫度變化，氣溫相當寒冷。
除了寒流外，搭配華南雲雨區東移影響，今晚開始台南以北、東半部降雨明顯，北部及東北部降雨較為持續，由於水氣較充足，北部1000到1500公尺、其它地區2500到3000公尺以上高山，基本上都有降雪機會，包括大屯山、七星山、太平山、拉拉山、合歡山等。
氣象署說明，本波寒流預計在週四白天開始減弱，不過週四、週五、週六清晨，受輻射冷卻影響，各地依然寒涼，早晚低溫仍在攝氏10度左右，週四北部白天高溫約攝氏16至18度，中南部、花東攝氏20至22度，溫度逐日回升。