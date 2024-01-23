子瑜返韓隨TWICE回歸！「機場超合身穿搭」 粉絲讚嘆：狀態太好
南韓人氣女團「TWICE」於2015年出道，其中台灣籍成員周子瑜，因氣質出眾、外型甜美吸引大批粉絲，有著極高的人氣，還曾獲選為「全球第一美」。子瑜月初悄悄回到台灣休假，團員志效、定延也到台灣找她會合，一起在台灣旅遊，前（21）日子瑜就已回到韓國，準備TWICE接下來的回歸宣活動，粉絲在仁川機場拍下她入境時的照片，子瑜身穿超貼身帽T、粉色羽絨外套，展現出凹凸有致的傲人曲線，驚艷現場圍觀的粉絲。
記者張芸婷／綜合報導
子瑜日前悄悄回來台灣，帶著團員志效、定延和定延二姐一同在台灣旅遊，一路從子瑜的故鄉台南玩到台北，子瑜盡地主之誼，不僅包遊覽車帶眾人在台灣觀光、逛夜市、吃小吃，還在台北圓山大飯天享用龍蝦大餐，看起來感情相當融洽。隨後，子瑜也在社群上更新了與好友前CLC成員ELKIE（莊錠欣）跨年一起泡溫泉、看101煙火的照片，看得出來非常享受在台灣的時光。
結束假期的子瑜，日前已回到南韓，準備復工。子瑜現身南韓仁川機場時，打扮相當休閒，頭戴一頂黑色漁夫帽，身穿杏色緊身帽T、搭粉紅色羽絨外套，下半身則是穿著一件抓破設計的牛仔褲，但子瑜的貼身上衣還是讓她凹凸有致的身材、表露無遺，放完假的她，看上去氣色相當好。機場照曝光後，粉絲紛紛留言讚嘆「家永遠溫暖、充滿能量，休假後的子瑜看起來容光煥發」、「子瑜笑起來好甜啊！」、「太辣了！身材太好了吧」。TWICE也即將發行第13張迷你專輯《With YOUth》，子瑜將隨成員展開宣傳活動，讓大批海內外粉絲都相當期待。
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