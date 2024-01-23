一對一營養師平台推癌友及家屬陪跑計畫

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營養師強調，癌症病患治療過程會經歷非常多的問題，包含治療副作用引起的噁心嘔吐、口腔黏膜破損、體重減輕、癌疲憊、心理健康、睡眠障礙，甚至腸胃道問題，家庭照護系統的經濟問題(癌症營養配方通常較為昂貴)，病患的價值觀及偏好(如多數癌症配方含有魚油，對吃素病患的兩難)，用簡化的癌症營養補充品並無法精準地解決問題。
實證醫學的三大支柱，需要導入可檢驗的醫學文獻，輔以臨床判斷及病患的價值及偏好。以癌症營養領域就是提供經臨床研究證明的營養配方及成份，譬如足夠的熱量蛋白質，或幫助降低治療發炎反應的魚油 EPA，甚至左旋麩醯胺酸等，經過臨床驗證的營養配方作為第一支柱；第二支柱則是依照病患的狀態做出正確的判斷，提供補充的份量或補充的優先順序；最重要的支柱為考量病患的價值及偏好，把病患的飲食習慣，食物偏好及價值體系、經濟狀況考量進來。才不會提供一個病患執行不了的解決方案，而降低醫矚，導致治療狀況不佳。
在病患住院期間，台灣的醫療院所多數設有營養單位，可經由照會方式提供病患的諮詢及建議。但病患出院後，家屬對病患的營養狀態，營養品補充，就掉進資訊空窗期，或者是回到銷售場所的快餐式資訊，而無法提供量身訂做的實證醫學照護。心安生命科學為了解決此一問題，創建營養師一對一平台，全方位幫助病患打造治療的基礎。
營養師一對一平台可依照病患的營養狀態，飲食偏好、經濟狀況，並輔以驗證過的營養概念及產品，打造全方位的治療基礎。了解心安生命科學的營養師陪跑計畫：https://nutreat.com.tw/。