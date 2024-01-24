郭富城30年維持63公斤！營養師揭4大祕訣 公開天王3餐重點吃法
58歲香港天王郭富城出道至今40年，跨足唱片及戲劇，紅透半邊天，現在仍是不少人心目中的男神。年過半百狀態依舊的他，30年來都維持63公斤，也令許多人好奇保養祕訣，知名營養師高敏敏近日整理出郭富城凍齡的祕訣，讓眾人讚嘆不已。
記者薛羽彤／綜合報導
營養師高敏敏近日在臉書上透露，郭富城30年來都維持63公斤，挺住了中年體重發福危機。主要是平時要吃原型食物，早餐吃水煮蛋，僅偶爾搭配減油減糖雜糧麵包；午餐前吃高纖蔬果墊胃，增加飽足感、午餐後吃高鉀水果；晚餐則以清淡原型食物瘦肉、青菜為主。
高敏敏還整理出4點郭富城維持凍齡的祕密，「每天量體重」她透露郭富城會讓自己維持在63公斤，如果當天吃得比較多，會延長運動的時間，所以才必需每天量體重；其餘則是「每週運動5天」、「拿捏飲食內容」、「嚼無糖口香糖」，高敏敏建議，嘴饞時可以咬無糖口香糖，降低想吃點心的慾望。最後，她也提醒大家，過了30歲身體會開始老化，建議大家可以透過均衡飲食、適量運動，減緩老化速度。
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