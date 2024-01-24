搶燒肉商機 「箱舟燒肉」強強聯手讓民眾體驗燒烤極致美味
元泰餐飲集團旗下《明洞海苔飯捲》深耕中南部近二十年，深受消費者的喜愛，觀察到現代餐飲對於精緻服務的追求，和肉品質感要求提升，開創全新日式燒肉品牌《箱舟燒肉》，主打日本堀坂牛、大分牛、宮崎牛三種和牛，以熟成形式提供。更聯手台南超人氣烘焙《小丞事》、以及《bye bye blues》，讓民眾不僅可以感受和牛的魅力、燒烤的極致美味，還能盡情享受麵包與炙烤碰撞的銷魂滋味及美味甜品。
記者黃文德／台南報導
元泰餐飲集團觀察到現代人對餐飲的需求轉變，對於精緻服務，和肉品質感提升，耗時三年的時間，開創全新品牌《箱舟燒肉》，挑選出最適合炙烤的和牛品項，其中吃納豆菌、聽古典樂長大的堀坂牛，更是主打品項，熟成保存與師傅精湛刀工互相搭配，讓每一塊都是油香豐腴，入口即化的剛好厚度，搭配煙少高溫的菊花炭，讓肉品都增添淡淡果香味，升級和牛極致美味，如牛肉外，也有提供伊比利豬與黑羽土雞，沾上昆布鹽、手磨新鮮山葵，讓餐點更加豐富多變。
為了讓國人感受最日式職人的燒肉體驗，斥資逾千萬打造庭園禪風造景，入口處的小沙彌、枯山水石柱、千折百繞的松樹，隨手拍都美。餐廳內規劃最低四人桌規格的寬敞座位，搭配手工一筆一畫完成浮世繪牆面，增加用餐溫度與舒適的氛圍，二樓更打造四間包廂，用餐環境更隱密外，每一間都有各自特色，提供多樣的用餐選擇。
瞄準台灣人對麵包的熱愛，聯手台南超人氣烘焙《小丞事》，菜單中加入吐司選項，不用辛苦排隊就能吃到，蓬鬆柔軟口感與鹹香焦脆的和牛，大口咬下超級滿足，甜點部分更是讓大家驚艷，與全台唯一義大利米其林主廚坐鎮的《bye bye blues》合作，以人氣招牌的經典可頌，搭配香甜滑順的牛奶霜淇淋，一口濃郁一口酥脆，咔滋咔滋讓人欲罷不能，為這一餐劃下完美句點。即日起至1月30日試營運期間免收服務費。