周子瑜、莊錠欣「泡湯戰袍」才700元！《單身即地獄》慧善也穿過
南韓女團TWICE台灣籍成員周子瑜日前返台，在IG分享與好友前女團CLC香港籍成員Elkie（莊錠欣）泡湯的泳裝美照。周子瑜身穿粉色蝴蝶結連身泳裝，好姊妹莊錠欣則是穿著藍色同款「閨蜜裝」，而她們身上的泳裝也被眼尖粉絲搜出是出自中國跨境快時尚品牌「CIDER」，網站售價為22美元（約新台幣691元），價格超平價。就連Netflix戀愛實境節目《單身即地獄3》的人氣來賓崔慧善，也穿過相同品牌的泳裝。
記者張芸婷／綜合報導
周子瑜在個人IG社群上分享一系列在台灣旅遊時拍下的照片，除了與團員志效及定延在台灣觀光、吃美食，還與好姊妹莊錠欣一同泡溫泉，兩人身穿同款、不同顏色的閨蜜裝，令許多粉絲眼睛為之一亮，她們身上的泳裝款式及價格也受到關注。
周子瑜泡湯時穿的泳裝，被粉絲發現是出自中國跨境快時尚品牌「CIDER」，品牌官網的售價標示為22美元，僅不到台幣700元，該品牌於2020年5月成立，設計走簡約的流行風格，且價格親民，因此受到許多年輕人的喜愛，不少明星也都曾穿過該品牌的服飾。Netflix南韓戀愛實境綜藝節目《單身即地獄3》中的人氣女來賓崔慧善，也曾穿CIDER的泳裝拍攝，她選的是胸口挖空、繞頸、較為性感的兩截式泳裝，官網售價同樣是22美元。
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