過年不煮飯也沒關係！全家獨賣大戶屋、韓式炸雞品牌冷凍料理

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全家餐飲總經理辛紫綾表示，台灣家戶人口數2023年已下滑至2.53人，單身人口也已破300萬，旗下餐飲品牌除瞄準「個人型日常食」拓展外，也積極布局「餐廳超市化」策略，將熱銷餐點商品化，搶攻餐廳到餐桌商機，此次首波與「全家」跨通路合作推出7款冷凍商品，今年更預計擴大推出季節和節慶相關的商品達30至50品項，未來更期望朝向多元銷售通路發展。
辛紫綾指出，春節期間為滿足消費者餐飲的多樣需求，除了餐廳仍持續提供現做美味餐點服務外，同時藉由「全家」24小時營業、店點密集的業態優勢，將有助於餐廳再拓店外即食商機，提供春節美味不打烊服務。即日起，「大戶屋」和「bb.q CHICKEN」共推7款冷凍商品於「全家」獨家開賣。
其中，首推大戶屋「雞肉什錦燴黑醋」，採用大戶屋特製獨門黑醋醬汁，拌炒厚實雞腿肉和繽紛鮮烤蔬菜，色香味俱全；「牛肉壽喜燒」，選用鮮嫩牛五花吸附滿滿野菜甜味，再以壽喜燒醬汁燉煮，適合一家大小品嚐。喜愛韓式料理的哈韓族，推薦必嘗bb.q CHICKEN的「辣炒雞」，嚴選肉質鮮嫩多汁的國產雞肉，搭配獨門辣炒雞醬，細細拌炒香辣又開胃；「秘製鱈魚塊」則以阿拉斯加海域鱈魚製成，裹上特製醬汁，酸甜微辣風味讓人欲罷不能；此外，更有韓國經典必吃美食「泡菜小煎餅」、「雜菜冬粉」及「秘製蝦球」，道地韓式美味簡單復熱即可快速上桌，即日起至3月5日，更推出任選2件冷凍新品享9折嚐鮮優惠，再送大戶屋、bb.q CHICKEN優惠券。