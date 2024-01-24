王彩樺和正妹女兒「深吻20秒」被大陸人罵到上熱搜 黃于庭首發聲
「台灣濱崎步」王彩樺的20歲長女黃于庭（庭庭）擁有甜美外貌，近年在媽媽帶領下闖蕩演藝圈，母女倆日前於文化總會主辦的除夕夜特別節目《WEARE我們的除夕夜》演出，結尾安排接吻橋段，沒想到，遭部分大陸網友痛批「沒分寸、無法理解」，懷疑女兒被強迫演出，對此，黃于庭澄清：「我沒有被逼啦！」
記者楊穎軒／綜合報導
王彩樺和黃于庭20日在台北流行音樂中心錄製華視除夕夜特別節目，兩人帶來歌廳秀融合K-pop金曲〈Drama〉的舞蹈表演，最後王彩樺拉著女兒深吻長達20秒，這段親吻畫面傳到對岸掀引起軒然大波，不少大陸網友看傻眼：「感覺女兒並不想」、「不認識，但大為震撼」、「不理解，但愛看」、「真離譜啊」、「現在的世界顛倒成這樣子...」
由於討論度太熱烈，「王彩樺與大女兒台上接吻」關鍵字22日一度衝上微博熱搜第三名，對此，黃于庭本人昨（23）日在臉書寫下：「聽說...我沒有被逼啦！從小就喜歡跟媽媽親親，只是長大害羞了！」並附上與妹妹黃繶帆小時候和王彩樺親吻的照片，告白：「我們真的很愛媽媽，謝謝媽媽！您辛苦了！」
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