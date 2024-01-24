任天堂關注中！《幻獸帕魯》5天狂銷700萬套 遊戲同業不忍開噴了
《幻獸帕魯》成為2024年遊戲界最大的驚奇與驚嚇！今（24）日官方《幻獸帕魯》宣布，遊戲上市5天之內，已經狂銷出700萬套，同時上線人數也持續增長中。但這樣的消息，卻也讓遊戲同業不忍開噴了。
記者潘毅／綜合報導
由日本開發商 Pocketpair 推出的《幻獸帕魯》（Palworld），，世界內有著高達數百種「帕魯」，可以使用「帕魯球」對其進行收服，之後可以拿來當作夥伴、勞動力甚至是販賣，此外還能採集地圖物資、建造家園，玩法就像全球知名IP《寶可夢》、《minecraft 》、《薩爾達傳說 》等作品的縫合體。
《幻獸帕魯》「取眾人之長」所製作出的遊戲內容，也毫不意外的得到了全球遊戲玩家的喜愛，Steam同時上線人數輕鬆突破百萬人，好評率高達93%的極度好評。
由於《幻獸帕魯》在全球爆紅，也引發了大量爭議。遊戲界同業紛紛出聲譴責《幻獸帕魯》的這款遊戲，直言其內容高度涉及抄襲，頑皮狗資深美術人員沃克( Del Walker) 便引文開酸：「(幻獸帕魯)大量模型都與寶可孟有著相同的 3D 輪廓，從已發行遊戲來說這是很糟糕的一件事。」
此外，遊戲模組專家YouTuber「ToastedShoes」日前也為《幻獸帕魯》製作《寶可夢》模組，沒想到相關影片立刻慘遭「東半球最強法務」任天堂盯上祭出版權砲，而過去許多遊戲例如方舟生存等，其實都有創作者做出《寶可夢》模組，並發布影片，但任天堂都未曾像這次一樣，快刀祭出版權制裁，因次也讓模組創作者人人自危。
此外，據《彭博社》報導，任天堂官方表示早已經注意到《幻獸帕魯》，但不會對個案進行回覆，至於寶可夢開發公司Game Freak則是拒絕評論。是否會有相關法律動作，仍有待後續觀察。