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租不如買！墊腳石書店砸1.38億元買士林店面　12年租客翻身變屋主

▲連鎖書店墊腳石去年11月斥資1.38億元，買下自家台北士林門市4樓透天店面，12年租客翻身變房東。（圖／台灣房屋士林捷運店提供）
▲連鎖書店墊腳石去年11月斥資1.38億元，買下自家台北士林門市4樓透天店面，12年租客翻身變房東。（圖／台灣房屋士林捷運店提供）

記者徐銘穗/綜合報導

租不如買！連鎖書店「墊腳石」去年11月斥資1.38億元，買下承租了12年的台北士林店門市，整棟4層樓透天店面位於中正路上，建物107.93坪、土地33.58坪，「從租客變屋主」，把租金轉為自身資產。

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物件所在的士林區中正路，據實價登錄顯示，租金單價落在2000至6000元間，客美多咖啡店進200坪店面月租金22萬元，最高單價破9000元，由一間耳鼻喉科診所承租。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，該透店面位於士林中正路，是通往士林捷運站必經之路，附近有士林中小學，中正路又是士林主要商圈幹道，學生和通勤人潮多，對於圖書文具業者而言，客層精準，非常適合深耕，就算建築屋齡已達50年，也不影響店面經營。

進一步觀察，去年同樣也是整棟老透店的交易，包括大同區承德路一段屋齡高達70年的透店，以約1.4億元易主；以及士林區文林路67年透店，3月以8,666萬元易主，這兩棟老透店目前都由便利商店承租，租金收益穩定；另外，大安區信義路二段整棟5層樓透店，屋齡至少60年以上，5月以2.47億元交易，目前由路易莎咖啡經營中。

▲2023年台北老透店交易案例。（圖／台灣房屋提供）
▲2023年台北老透店交易案例。（圖／台灣房屋提供）
張旭嵐表示，台北市老透店越老越有價值，主要因為這些資深透店多半位於早開發的內需型商圈，在區域中地段精華，對營業商家而言，客源穩定，廣告效益佳，租用意願高；對持有者而言，租金投報高，購入不管自用或出租都能創造高收益價值。此外，透天產權完整，未來不管是都更或是危老，開發效益高，因此轉手多半能創下高身價。

第一建經研究中心副理張菱育指出，近期購入商用透天店面，不乏資深房產投資者或資產公司，現金流豐沛，而這類地段精華、穩定收租的店面，就算屋齡高，貸款成數仍有機會達到8成，代表整體市場價值性也高，因此對原本就穩定承租店面的業者而言，累積一定資產，等待房東有意釋出店面，業者也願意「以買代租」，將租金轉化成自有資產。

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