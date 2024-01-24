房市／工業地產成長新三箭：AI、ESG、外銷復甦

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但去年工業地產交易量下滑，僅不到2022年總投資額的一半，林三智總經理分析衰退主因有三， 首先，去年全球經濟成長疲弱，外銷訂單表現衰退，產業投資動能也受到影響；其次，2019年起政府啟動投資台灣三大方案，實施迄今已有五年，產業陸續完成布局，新增投資動能已相當有限；最後，精華標的稀缺、工業地價格上揚，加上營建成本居高不下，讓原定有投資計劃的企業，都紛紛暫緩觀望。
綜合多項因素，使去年工業地產交易收縮，但產業實質需求仍在，隨著今年從景氣谷底反彈，三項利多將支撐今年工業地產市場。其一，全球AI應用需求浮現，台積電等半導體科技大廠加碼布局工業地產，拓廠增加產能；其二，企業紛紛走向ESG綠色轉型，對具備環保節能題材的綠色工廠需求大增；其三，隨著廠商去庫存告一段落，今年外銷接單將揮別低迷、走向復甦，廠商也將重啟遞延的擴廠計畫。
台新人壽在新年開始就搶先進場，以14.5億元購入永康科技工業區近萬坪工業廠房，顯示買方對工業地產市場信心度已逐漸回升。林三智總經理觀察，桃園、台中仍是今年工業地產交易熱區，兩地均為台灣重要產業聚落，隱形冠軍群聚，更有許多廠商掌握重要技術，在全球供應鏈中扮演關鍵角色，隨著全球景氣回升，廠商投資動能回穩，精華地段工業土地、智慧廠房會是今年主流交易產品。
總經理林三智表示，今年市場環境對工業地產成長有利，但交易表現仍取決於買賣方的價格認知。以去年市況來說，由於賣方普遍對價格期待偏高，影響買方決策意願，進而影響市場交易總量，展望今年工業地產市場，若買賣雙方對價格認知能賦予更多彈性，在剛需買盤支撐下，就可催出交易量。
各大產業都已啟動新年度營運計畫，近期信義全球資產公司接獲不少業者有跨區布局商用不動產的需求，並已成功協助多組法人企業客戶於全台購置工業不動產。信義全球資產公司於桃園、台中均設有直營商仲部，可縱合產業營運特性，提供策略建議，為企業解決購置商用不動產的各項需求。