寧夏夜市「科目三大賽」冠軍曝！最小參賽者僅4歲 兄妹跳到打架
台北市寧夏夜市25日晚間舉辦「科目三舞蹈競賽」，一共吸引了20組參賽者報名，結果科目三舞蹈比賽時發現，有許多小朋友有備而來，最小的參賽者年僅4歲，然而最終冠軍則是由兩位年輕男子以刀群舞+上自己安排的排舞奪下冠軍，第二名則是利用地板動作引起歡呼的林姓小兄弟二人組，第三名則是8歲廖小妹。而活動過程中也有發生小插曲，兄妹在台上爭執，導致表演一度暫停，主持人相當尷尬的出言勸架。
記者張嘉哲/綜合報導
從中國抖音傳過來的洗腦舞蹈「科目三」幾乎人人都會哼上一段，寧夏夜市趁著熱度正高，於是在夜市舉辦「科目三舞蹈競賽」，希望可以藉此吸引人潮。結果活動曝光之後，雖然報名踴躍，一下子就額滿，但是卻遭到外界批評辦該活動相當不妥，寧夏夜市雖然出面道歉，但表示「仍然會舉辦活動」，25晚間比賽登場時，主辦單位也一再強調「謝謝各界的建議與指教」。
而在比賽過程中，發現參賽者從小朋友到長輩都有，其中最小的參賽者年僅4歲，整場幾乎都是爸爸媽媽幫忙報名參加的小朋友，最後冠軍由兩位戴著墨鏡年輕男子獲得冠軍，兩人精湛舞技搭配自己的排舞，獲得評審青睞；第二名則是靠著地板動作擄獲評審心的林姓小兄弟二人組；第三名則是8歲的廖姓小妹妹。
尷尬的是，比賽過程當中，一對兄妹上台準備表演，妹妹在聽到音樂後賣力演出，結果哥哥站在一旁不動，還伸手敲了妹妹的頭一下，妹妹因而停下表演，也反打哥哥一下，主持人當時尷尬的說「我們的參賽者打起來了！妹妹表演一下好不好？」讓人哭笑不得。
據悉，該場比賽第一名可以贏得存有5000元的巨大悠遊卡，第二名則是3000元、第三名為2000元儲值金。